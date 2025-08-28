Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Emine Erdoğan'dan II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni'ne mesaj

Emine Erdoğan’dan II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni'ne mesaj

Güncelleme:
Kadın Futbolcular Derneği tarafından kadın futbolunun desteklenmesi amacıyla "2. Kristal Ayaklar Ödül Töreni" düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan mesaj gönderdi.

Kadın Futbolcular Derneği, kadın futbolunun desteklenmesi amacıyla 2. Kristal Ayaklar Ödül Töreni'ni gerçekleştirdi. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kadın Futbolcular Derneği Başkanı Dilek Kavasoğlu, valiler, belediye başkanları, sporcular ve davetliler katıldı.

Bakanların konuşma yaptığı programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da mesaj gönderdi.

 

Emine Erdoğan’dan II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni'ne mesaj - 1. Resim

ZİRA, KADINLARIN GÜCÜ, TOPLUMUN GÜCÜ

Emine Erdoğan'nın gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni'ne nazik davetiniz için teşekkür ediyor, sizleri en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Kadınların spordan sanata, bilimden siyasete kadar, yaşamın her alanında gösterdiği başarılar, milletimizin aydınlık geleceğine uzanan sağlam adımlardır. Zira, kadınların gücü, toplumun gücü; sesi ise milletin sesidir. Bu anlamlı gecede ödül alan tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, elde ettikleri başarıların tüm genç kızlarımıza ilham olmasını diliyorum. Eminim ki bu cesur ve azimli kadınlar, kadın futbolunda bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceklerdir."

Program ödül takdimiyle sona erdi.

