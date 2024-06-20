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Depozito iade sisteminde her bir şişe için 25 kuruş ödenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Depozito iade sisteminde her bir şişe için 25 kuruş ödenecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geri dönüşümün amaçlanmasıyla beraber gündemde olan “Depozito Yönetim Sistemi”nde ödenecek fiyat belli olurken nerelerde olacağı merak konusu oldu. 5 bin noktada kurulacak olan sistem sayesinde geri dönüşüm sağlanırken vatandaşlar da her bir şişe için belirli bir ödeme alacak. Ne kadar verileceği ve nerelerde olacağı da araştırılanlar arasında yer aldı.

Sıfır atık projesiyle beraber ülkemize geri dönüşüme dair düzenlemeler yapılıyor. Ülkemizin çeşitli yerlerine kurulacak olan depozito iade sistemine ilgi büyük olurken hangi illerde kurulacağı ve kaç TL verileceği gündemde yer aldı. Önümüzdeki sene uygulanmaya koyulması beklenen sisteme dair bilgiler...

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ OTOMATI NE KADAR PARA VERECEK?

Ambalajlı ürünlerin geri dönüşümü amacıyla düzenlenen Depozito Yönetim Sistemine göre her bir şişe için 25 kuruş depozito ödenirken, paralar alışverişte kullanılabilecek. Türkiye Emlak Katılım Bankası aracılığıyla yapılacak olan e-cüzdan hesabından kazanılan ücretler alışverişlerde kullanıma açılacak.

Depozito iade sisteminde her bir şişe için 25 kuruş ödenecek - 1. Resim

NERELERDE KURULACAK?

Önümüzdeki sene uygulanmaya başlaması beklenen depozito sisteminin ilk olarak 5 bin yerde kurulması beklenirken konumlar henüz paylaşılmadı. Millet Bahçeleri, üniversiteler, zincir marketler, alışveriş merkezleri gibi yerlere kurulması ve uygulamanın zamanla daha geniş alanlara yayılması bekleniyor.

Alkolsüz içecekler, içme suyu, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecekler, enerji ve sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve süt ürünlerinde geçerli olması beklenen uygulama sayesinde geri dönüşüm uygulanacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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