Depozito iade sisteminde detaylar netleşti! Vatandaşa şişe başına verilecek para belli oldu

Ambalajlı ürünlerin geri dönüşümü için bir süredir yürütülen “Depozito Yönetim Sistemi” çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki yıl devreye girecek sistem ile alkollü ve alkolsüz içecekler, meyve suları, süt gibi ürünlerin ambalajları geri dönüşüme kazandırılacak. İlk etapta 5 bin noktada kurulacak iade sistemi ile vatandaşlara getirdikleri her bir şişe için 25 kuruş depozito ödenecek ve bu paralar alışverişte kullanılabilecek.

Türkiye sıfır atık projesi kapsamında son dönemde geri dönüşüme bir hayli önem vermeye başladı. Bir süredir üzerinde çalışılan “Depozito Yönetim Sistemi” çalışmalarında sona gelindi. Türkiye çapında yıllardır beklenen 'İskandinav modeli' geri dönüşüm teşviki devreye alınıyor.

HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSAYACAK?

Depozito iade sisteminin hangi ambalajlı ürünleri kapsayacağı da belli oldu. Buna göre, alkolsüz içecekler, içme suyu, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecekler, enerji ve sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve süt ürünleri gibi ambalajlı ürünler iade sistemine dahil olacak. Bu sistem ile tek kullanımlık ambajların geri dönüşümü teşvik edilerek çevreye katkı sağlanacak.

İLK ETAPTA 5 BİN İ̇ADE MAKİNESİ KURULACAK

Bakanlık, ilk etapta 5 bin noktada iade sistemi kurmayı planlıyor. Belediyeler, Millet Bahçeleri, üniversiteler, zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar ve kafeteryalar gibi yoğun insan trafiğinin olduğu alanlar iade makinelerinin kurulacağı yerler arasında.

HER ŞİŞE İÇİN 25 KURUŞ DEPOZİTO

Vatandaşlar, iade ettikleri her bir şişe veya kutu için 25 kuruş depozito alacak. Bu bedel, Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın altyapısı üzerinden açılacak “e-cüzdan” hesabında birikerek alışverişlerde kullanılabilecek.