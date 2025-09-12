Kocaeli'de lojistik deposunda yangın! Ekipler bölgede
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir lojistik deposunda yangın çıktı. Olay yerine gelen ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Karadenizliler Mahallesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu lojistik deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
EKİPLER BÖLGEDE
Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
