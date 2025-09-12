Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaeli'de lojistik deposunda yangın! Ekipler bölgede

Kocaeli'de lojistik deposunda yangın! Ekipler bölgede

- Güncelleme:
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir lojistik deposunda yangın çıktı. Olay yerine gelen ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Karadenizliler Mahallesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu lojistik deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER BÖLGEDE

Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

