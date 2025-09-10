Kocaeli'de vahşet! Anneyle 5 yaşındaki kızı feci halde bulundu: 15 yaşındaki çocuk gözaltında
Gebze'de anne ve 5 yaşındaki kızının ölümüyle ilgili 15 yaşındaki M.İ.G. gözaltına alındı. Şüphelinin öldürülen Dursune Bilgili'nin oğlu olduğu öğrenildi.
Korkunç olay dün Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşandı. 50 yaşındaki Dursune Bilgili'nin evinden gelen kötü koku ihbarına giden ekipler feci manzarayla karşılaştı.
Kapının kilitli olması sebebiyle daireye balkondan giren itfaiye ekipleri, anne Dursune Bilgili ve kızı 5 yaşındaki Havva Nur Anzerli'yi hareketsiz yatarken buldu.
10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞLER
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Dursune Bilgili'nin eşinden boşandığı öğrenildi.
CİNAYETTE KORKUNÇ ŞÜPHE
Korkunç olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayeti Dursune Bilgili'nin 18 yaşından küçük oğlu M.İ.G.'nin işlediğini tespit etti.
KADIKÖY'DE YAKALANDI
M.İ.G., Kadıköy Moda Sahili'nde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.