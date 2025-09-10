Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Kocaeli'de vahşet! Anneyle 5 yaşındaki kızı feci halde bulundu: 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Kocaeli'de vahşet! Anneyle 5 yaşındaki kızı feci halde bulundu: 15 yaşındaki çocuk gözaltında

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gebze'de anne ve 5 yaşındaki kızının ölümüyle ilgili 15 yaşındaki M.İ.G. gözaltına alındı. Şüphelinin öldürülen Dursune Bilgili'nin oğlu olduğu öğrenildi.

Korkunç olay dün Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşandı. 50 yaşındaki Dursune Bilgili'nin evinden gelen kötü koku ihbarına giden ekipler feci manzarayla karşılaştı. 

Kocaeli'de vahşet! Anneyle 5 yaşındaki kızı feci halde bulundu: 15 yaşındaki çocuk gözaltında - 1. Resim

Kapının kilitli olması sebebiyle daireye balkondan giren itfaiye ekipleri, anne Dursune Bilgili ve kızı 5 yaşındaki Havva Nur Anzerli'yi hareketsiz yatarken buldu.

Kocaeli'de vahşet! Anneyle 5 yaşındaki kızı feci halde bulundu: 15 yaşındaki çocuk gözaltında - 2. Resim

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Dursune Bilgili'nin eşinden boşandığı öğrenildi.

Kocaeli'de vahşet! Anneyle 5 yaşındaki kızı feci halde bulundu: 15 yaşındaki çocuk gözaltında - 3. Resim

CİNAYETTE KORKUNÇ ŞÜPHE

Korkunç olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayeti Dursune Bilgili'nin 18 yaşından küçük oğlu M.İ.G.'nin işlediğini tespit etti.

Kocaeli'de vahşet! Anneyle 5 yaşındaki kızı feci halde bulundu: 15 yaşındaki çocuk gözaltında - 4. Resim

KADIKÖY'DE YAKALANDI

M.İ.G., Kadıköy Moda Sahili'nde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

