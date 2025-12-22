Yüzde 40 yerli araçlar listesi milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Türkiye’de otomobile erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”, 2025 yılının son günlerinde yeniden kamuoyunun gündemine girdi. Şimdi ise birçok kişi ''İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı ne zaman, hangi araçları kapsıyor, şartları neler?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı hem çevresel dönüşümü hızlandırmayı hem de yerli otomotiv sanayisini desteklemeyi amaçlıyor. 25 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesini teşvik eden yeni model, hurda araç karşılığında ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre otomobil alımına imkan tanıyacak. Peki, İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı ne zaman, hangi araçları kapsıyor, şartları neler?

YÜZDE 40 YERLİ ARAÇLAR LİSTESİ

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford Transit

Ford E-Transit

Fiat Egea Cross

Fiat Fiorino

Fiat Egea Transporter

Volkswagen Transporter

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı’nın uygulama tarihiyle ilgili henüz resmi duyuru yapılmadı. Programın başvuru süreci ve yürürlük tarihinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı Türkiye’de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip sıfır kilometre araçları kapsıyor. Binek otomobillerin yanı sıra bazı yerli üretim ticari araçlar da destek alanına giriyor.

Hem yerli otomotiv sanayisini desteklemek hem de düşük gelirli ailelerin otomobile erişimini kolaylaştırmak için İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı hayata geçirileccek.

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

Taslağa göre destek programından yararlanabilmek için ailede en az üç çocuk olması, başvuru sahibinin üzerine kayıtlı bir otomobilin bulunmaması ve satın alınacak aracın Türkiye’de üretilmiş olması şartlarını yerine getirmek gerekiyor.

Ayrıca programın, tek seferlik bir hak olarak uygulanması ve uygun koşullarda uzun vadeli ödeme imkanları sunması planlanıyor.



