Sosyetenin tanınmış isimlerinden, İzmirli Özgörkey Ailesi’nin kızı Leyla Mizrahi uykusunda öldü. Altı aylık bir oğlu olan Mizrahi’nin ani ölümünün nedeni ortaya çıktı.

Türkiye'nin en zengin ailelerinden İzmirli Özgörkey Ailesi hafta sonu aldıkları acı haberle yıkıldı. Sosyetenin sevilen ismi Leyla Mizrahi, cumartesi sabah evindeki yatağında ölü bulundu.

Henüz 30 yaşında olan ve 6 aylık bir oğlu olan Leyla Hanım'ın ölüm haberini alan sosyete, acı haberin nedenini öğrenmek için cenazesinin kaldırıldığı Maslak'taki hastaneye akın etti.

Uykusunda can vermişti! Leyla Mizrahi'nin ölüm nedeni belli oldu

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Olayla ilgili soruşturma yürüten savcılık ise dün ikindi saatlerinde ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı.

Uykusunda can vermişti! Leyla Mizrahi'nin ölüm nedeni belli oldu

İzmir'in tanınmış iş insanlarından Kemal Aktaş ile İzmir'in köklü ailesi Özgörkey Ailesi'den Özlem Özgörkey'in kızı olan Leyla Mizrahi, 2022 yılında, Ralfi Mizrahi ile Rahmi Koç Müzesi'nde yapılan görkemli bir düğünle evlenmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası