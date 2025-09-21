Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Keenetic ile interneti ders saatine göre ayarlayın

Keenetic ile interneti ders saatine göre ayarlayın

Keenetic ile interneti ders saatine göre ayarlayın
Keenetic, yeni eğitim öğretim yılında Wi-Fi 6 ve 7 destekli modemleriyle öğrencilere kesintisiz ve güvenli internet sunuyor. Ebeveyn kontrolü ve akıllı paylaşım özellikleri sayesinde eğitim süreci verimli, dikkat dağıtıcı içerikler ise kontrol altında kalıyor.

ÖMER TEMÜR - Keenetic yeni eğitim öğretim yılında kesintisiz internet ile öğrencilere hizmet veriyor.

Keenetic Türkiye CEO’su Vefa Tarhan, Keenetic’in Wi-Fi 6 ve 7 desteği ile yüksek hız ve kapasite sunduğunu belirterek “Evin her köşesinde online dersler, video konferanslar, eğitim platformları (Zoom, EBA, Google Classroom vb.) için kesintisiz bağlantıya sahip olursunuz. Paylaşım kontrolü ile tüm kullanıcıların internet kalitesi korunur, istenilen performansın ve kalitenin altına düşmezler. Çocuğunuzun ders saatleri dışında sosyal medya ve oyun gibi dikkat dağıtan içeriklere erişimini zamanlayabilirsiniz, zararlı sitelere erişimi engelleyebilirsiniz” dedi.

