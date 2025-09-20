Bakan Yumaklı müjdeyi verdi! 46,5 milyarlık ödeme kasım sonuna kadar hesaplarda olacak

Bir dizi program için Sakarya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karasu ilçesindeki ÇEKOK Gıda Sanayisini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, hasada katılarak çalışanlarla kivi topladı. Yumaklı, gazetecilere, tarımsal üretimin çok dışsal etkilere maruz kalabilen sektör ve üretim şekli olduğunu belirterek, yeni üretim desenleri ve alternatif ürünler oluşturmanın, katma değerli ürünler üretilmesi için gayret sarf etmenin son derece önem arz ettiğini vurguladı. Kivinin de bunlardan biri olduğunu dile getiren Yumaklı, Türkiye'de 2025'te kivi rekolte beklentisinin yaklaşık 90 bin ton olduğunu, bunun 7 bin 500 tonunun Sakarya'da üretildiğini kaydetti.

Bir zamanlar ülkede olmayan bu tür katma değerli ürünlerin tedarikiyle ilgili bugün etraftaki ülkelerin de Türkiye'ye başvurduğunu aktaran Yumaklı, "Elbette ihracat rakamını artırmak için elimizden geleni de yapacağız. Bu ürünün başka bir özelliği daha var, İstanbul gibi çok önemli bir pazara yakınlığıyla da başka bir avantajı bize getirmiş oluyor." dedi.

Yumaklı, üretim desenlerini değiştirmenin, katma değerli ürünlerin, o bölgeye, o iklime, o toprağa uygun ürünlerin üretilmesini sağlamanın son derece önemli olduğuna işaret ederek, tarımsal üretimin diğer önemli ayağının da tarım teknolojilerini kullanmak olduğunu ifade etti.

"İKLİM DEĞİŞİKLİNDEN KAYNAKLI ÇOK FARKLI PROBLEMLERLE YÜZLEŞTİK"

Bu yıl iklim değişikliğinden kaynaklı çok farklı problemlerle yüzleştiklerini anlatan Yumaklı, "Şubatta zirai don oldu. Nisanda yine zirai donun etkisini çok yoğun şekilde hissetmiş olduk. Kuraklık oldu çok büyük alanlarda. Bunlarla ilgili elbette üreticilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Zirai donla alakalı 23 milyar lira civarında tarım sigortası olan üreticilerimizin ödemelerini yapmaya başladık. Tarım sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimizin de maliyetlerini karşılamak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışma başlatmıştık. Bu da yaklaşık 23,5 milyar tutarında bir rakama denk geliyor. Bunların da ödemelerine başlıyoruz. Kasımın sonuna kadar 23 milyar TARSİM ödemeleri, 23,5 milyar da diğer ödemeler olmak üzere 46,5 milyar lirayı üreticilerimizin hesaplarına geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, iklim değişikliği ve farklı meteorolojik olayların olumsuz sonuçlarını elimine etmek için tarım sigortası yapılması gerektiğini kaydetti. Hasadın hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Erken kivi hasadı inşallah ülkemizde diğer meyve çeşitleri için de bereketli adımın ilk başlangıcı olmuş olur." dedi.

ANTALYA VE MUĞLA'DAKİ ORMAN YANGINLARI

Antalya ve Muğla'da orman yangınları çıktığını anımsatarak "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yumaklı, "Şu anda sadece Muğla Köyceğiz'de arkadaşlar ulaşılması zor bir alan var, oraya yoğunlaşmış vaziyetteler. Oraya herhangi bir araç vesaire çıkaramıyorsunuz ama yine de onun çarelerini arıyorlar. Tabii havayla alakalı müdahalelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Alanya'daki yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğünü belirten Yumaklı, "Büyük oranda da kontrol altına alındı diyebiliriz ancak bundan 5 kilometre ötede yeni bir yangın daha çıktı maalesef. Şu anda onunla uğraşıyor arkadaşlar. Günün ilerleyen saatlerinde buradan iyi haber vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, 15 Ekim'e kadar çok hassas olunması gerektiğini vurgulayarak, "Bir şey olmaz demememiz, bahçelerde yaptığımız temizliklerin çerlerini, çöplerini yakmamamız gerekir. Bakın çok ufacık bir problemin devasa alanları yaktığını görüyoruz. Elbette biz yangınları söndürmekle ilgili hemen oraya ulaşıyoruz, bununla ilgili müdahaleleri yapıyoruz ama neden yansın? Hassas olacağız, açık alanlarda ateş yakmayacağız." şeklinde konuştu.

Programda, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ile üreticiler yer aldı.