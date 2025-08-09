Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yüzyılın olayı çiftçiyi vurdu! 10 dönümlük bahçede sadece bir çürük elma kaldı

Yüzyılın olayı çiftçiyi vurdu! 10 dönümlük bahçede sadece bir çürük elma kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yüzyılın olayı çiftçiyi vurdu! 10 dönümlük bahçede sadece bir çürük elma kaldı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde bu kış yaşanan yüzyılın don olayının etkileri gün yüzüne çıktı. Elazığ'da içerisinde birçok meyve bulunan 10 dönümlük bahçede sadece 1 tane elma yetişti, o da çürük çıktı.

Türkiye genelinde aylar önce yaşanan ve "yüzyılın don olayı" olarak nitelenen soğuk hava, hasat döneminde meyve bahçelerini adeta boş bıraktı. Elazığ’ın Baskil ilçesinde ise zararın boyutu çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı.

Yüzyılın olayı çiftçiyi vurdu! 10 dönümlük bahçede sadece bir çürük elma kaldı - 1. Resim

"1 TANE ELMA ÇIKTI, O DA ÇÜRÜK"

Kayısı, elma ve ceviz başta olmak üzere meyve ağaçlarının büyük kısmının kuruduğu 10 dönümlük bahçede, hasat zamanı sadece bir tane elma yetişti. O da çürük çıktı.

Bahçe sahibi çiftçi, "Koskocaman 10 dönümlük arazide bir tane elma çıktı, o da çürük" diyerek yaşanan zararın büyüklüğünü dile getirdi.

Yüzyılın olayı çiftçiyi vurdu! 10 dönümlük bahçede sadece bir çürük elma kaldı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
