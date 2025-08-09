Yüzyılın olayı çiftçiyi vurdu! 10 dönümlük bahçede sadece bir çürük elma kaldı
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Türkiye genelinde bu kış yaşanan yüzyılın don olayının etkileri gün yüzüne çıktı. Elazığ'da içerisinde birçok meyve bulunan 10 dönümlük bahçede sadece 1 tane elma yetişti, o da çürük çıktı.
Türkiye genelinde aylar önce yaşanan ve "yüzyılın don olayı" olarak nitelenen soğuk hava, hasat döneminde meyve bahçelerini adeta boş bıraktı. Elazığ’ın Baskil ilçesinde ise zararın boyutu çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı.
"1 TANE ELMA ÇIKTI, O DA ÇÜRÜK"
Kayısı, elma ve ceviz başta olmak üzere meyve ağaçlarının büyük kısmının kuruduğu 10 dönümlük bahçede, hasat zamanı sadece bir tane elma yetişti. O da çürük çıktı.
Bahçe sahibi çiftçi, "Koskocaman 10 dönümlük arazide bir tane elma çıktı, o da çürük" diyerek yaşanan zararın büyüklüğünü dile getirdi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin