Yüzyıllardır süren gelenek! Ev elektriği ile çalışıyor...  Yapması 1 ay sürüyor

Kırıkkale'de yaşayan 29 yaşındaki oyma sanatçısı Kemal Cesur, yüzyıllardır süren bir gelenek olan taş değirmenleri modern teknolojiyle birleştirerek yeniden üretiyor.

Dağlardan getirdiği granit taşları atölyesinde işleyen Cesur, ev elektriğiyle çalışan 220 voltluk doğal taş değirmenler üretiyor. Granit taşın aşınmaya karşı yüksek direnci sayesinde değirmenler uzun yıllar kullanılabiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ahşap torna sanatçısı olan Cesur konuyla ilgili şunları söyledi:

"TAŞIN BU HALE GETİRİLMESİ 1 AYIMIZI ALIYOR" "Dağlardan kestiğimiz granit taşları buraya getiriyorum. Burada yuvarlıyor, çemberini çiziyor, deliğini açıyoruz. Demir şase üzerine bu şekilde, ev elektriğiyle çalışan 220 voltluk doğal taş değirmeni imalatı yapıyoruz. Bu değirmenimiz, atalarımızın kullandığı su değirmeni kıvamında olduğu için unu yakmadan tam buğday unu üretiyor. Aynı zamanda bulgur, tuz, kahve, tahin gibi malzemeleri de çekebiliyor. Taşın kesilip buraya getirilmesi ve bu hale getirilmesi yaklaşık 1 ayımızı alıyor"

KOLAY KOLAY AŞINMIYOR

Hevesli ve meraklı olduğu için böyle bir çalışma yaptığını belirten Cesur, "Portatif olarak ürettiğimiz bu değirmenlere daha sonra talep geldi. Bu taşın özelliklerinden biri de kolay kolay aşınmaması. Bu sayede değirmen taşını uzun yıllar kullanabilme imkanı sağlıyor" ifadelerini kullandı.