Yüzyıllardır süren gelenek! Ev elektriği ile çalışıyor...  Yapması 1 ay sürüyor

Yüzyıllardır süren gelenek! Ev elektriği ile çalışıyor...  Yapması 1 ay sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yüzyıllardır Anadolu'nun bir geleneği olan taş değirmenler, Kırıkkale'de yaşatılmaya devam ediyor. Granit taşlardan üretilen özel değirmenler ev elektriği ile çalışırken, yapımının 1 ay sürdüğü belirtildi.

Kırıkkale'de yaşayan 29 yaşındaki oyma sanatçısı Kemal Cesur, yüzyıllardır süren bir gelenek olan taş değirmenleri modern teknolojiyle birleştirerek yeniden üretiyor. 

Yüzyıllardır süren gelenek! Ev elektriği ile çalışıyor...  Yapması 1 ay sürüyor - 1. Resim

Dağlardan getirdiği granit taşları atölyesinde işleyen Cesur, ev elektriğiyle çalışan 220 voltluk doğal taş değirmenler üretiyor. Granit taşın aşınmaya karşı yüksek direnci sayesinde değirmenler uzun yıllar kullanılabiliyor.

Yüzyıllardır süren gelenek! Ev elektriği ile çalışıyor...  Yapması 1 ay sürüyor - 2. Resim

Kültür ve Turizm Bakanlığı ahşap torna sanatçısı olan Cesur konuyla ilgili şunları söyledi:

"TAŞIN BU HALE GETİRİLMESİ 1 AYIMIZI ALIYOR"

"Dağlardan kestiğimiz granit taşları buraya getiriyorum. Burada yuvarlıyor, çemberini çiziyor, deliğini açıyoruz. Demir şase üzerine bu şekilde, ev elektriğiyle çalışan 220 voltluk doğal taş değirmeni imalatı yapıyoruz. Bu değirmenimiz, atalarımızın kullandığı su değirmeni kıvamında olduğu için unu yakmadan tam buğday unu üretiyor. Aynı zamanda bulgur, tuz, kahve, tahin gibi malzemeleri de çekebiliyor. Taşın kesilip buraya getirilmesi ve bu hale getirilmesi yaklaşık 1 ayımızı alıyor"

Yüzyıllardır süren gelenek! Ev elektriği ile çalışıyor...  Yapması 1 ay sürüyor - 3. Resim

KOLAY KOLAY AŞINMIYOR

Hevesli ve meraklı olduğu için böyle bir çalışma yaptığını belirten Cesur, "Portatif olarak ürettiğimiz bu değirmenlere daha sonra talep geldi. Bu taşın özelliklerinden biri de kolay kolay aşınmaması. Bu sayede değirmen taşını uzun yıllar kullanabilme imkanı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

 

