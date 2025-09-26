Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 4. ünitenin reaktör kabı Rusya’dan yola çıktı! Akkuyu’dan ilk enerji önümüzdeki yıl

4. ünitenin reaktör kabı Rusya’dan yola çıktı! Akkuyu’dan ilk enerji önümüzdeki yıl

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
4. ünitenin reaktör kabı Rusya’dan yola çıktı! Akkuyu’dan ilk enerji önümüzdeki yıl
Nükleer Enerji, Akkuyu Nükleer Santral, Türkiye, Rusya, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya’da üretilen ve ülkenin 250’nci, Akkuyu NGS’nin ise 4. reaktörü olan basınç kabı Türkiye’ye sevk edildi. 2028’e kadar tam kapasiteyle devreye girmesi planlanan santral, İstanbul’un elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak kapasiteye ulaşacak.

EMRAH ÖZCAN / MOSKOVA - Rusya’da üretilen ve ülkenin 250’nci reaktörü olma özelliği taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) 4. Güç Ünitesine ait reaktör basınç kabı, Rusya’dan yola çıktı. Reaktör Kabı, Moskova’da düzenlenen Dünya Atom Haftası formu açılışında yapılan törenle sevk edildi. Bu yıl nükleer endüstrisinde 80’inci yılını kutlayan Rusya’da her yıl ATOMEXPO fuarı düzenleniyor. Türkiye’ye sevk edilmek üzere yola çıkan ve 3 hafta sonra yerine ulaşacak olan reaktör, Rusya’nın ürettiği 80’inci reaktör olma özelliği taşıyor.

30 bin kişinin istihdam edildiği santralin gelecek yıl içinde enerji vermeye başlamasının hedeflendiğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, tüm ünitelerin 2028 yılı sonuna kadar devreye alınmasının planlandığını ifade etti.

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko da bu yılın sonuna kadar anahtarlama tertibatı ekipmanının montajını tamamlamayı planladıklarını ifade ettiği açıklamasında “NGS güç ünitesinin devreye alınması, çok aşamalı bir operasyon. Devreye alma sürecinin sağlam referanslara dayanması önemli; bu süreçte, onlarca faal güç ünitesini işletmeye alma tecrübesine sahip olan Rosatom’un tüm deneyimi kullanılıyor. Özellikle değerli olan, bu süreçte, Rus meslektaşlarından deneyim kazanarak istasyonun işletilmesine en başından itibaren katılacak olan Türk genç uzmanların da tam olarak yer alması” diye konuştu.

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Akkuyu’daki son durumu aralarında muhabirimiz Emrah Özcan’ın da bulunduğu gazetecilere değerlendirdi.
Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Akkuyu’daki son durumu aralarında muhabirimiz Emrah Özcan’ın da bulunduğu gazetecilere değerlendirdi.

İSTANBUL'UN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILIYOR

  • Projenin başında yerlileştirme hacmi 4 milyar dolar olarak tahmin edilmişti. Bugün vergi ödemeleriyle birlikte hacim 11 milyar doları buluyor.
  • Çeşitli aşamalarda 2 bin şirket tedarikçi ve yüklenici olarak katıldı. Şantiyedeki inşaat malzemelerinin büyük kısmı Türk üretimi.
  • Proje, Türk şirketlerin nükleer sektörünün gerekliliklerine odaklanmasını, uyum sağlamasını hızlandırdı.
  • Türk sanayi şirketleri, bu alanda aldığı siparişi artırıyor ve her geçen gün daha rekabetçi hâle geliyor.
  • Santralin tamamı devreye alındığında 35 milyar kWh elektrik üretecek. Bu İstanbul’un elektrik ihtiyacının tamamına, Türkiye ihtiyacının yüzde 10’una eşit.
  • Santral tamamen devreye girdiğinde işletme hayatı boyunca 420 milyar metreküp doğalgaz ithalatını önleyecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hayko Cepkin sosyal medyadan duyurdu: Kayseri ve Diyarbakır konserleri valilik kararıyla iptal edildiDevasa gemi Bodrum Limanı'na demir attı: Binlerce Alman turist ilçeye akın etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
100 marka 'tasarım fuarı'nda buluştu! Mobilyada 2028 hedefi 12 milyar dolar - EkonomiMobilyada 2028 hedefi 12 milyar dolarYurt dışına servet akıtıyoruz! Lüks sevdamız bitmiyor - EkonomiYurt dışına servet akıtıyoruzDevasa gemi Bodrum Limanı'na demir attı: Binlerce Alman turist ilçeye akın etti - EkonomiBinlerce Alman turist ilçeye akın ettiIrak-Türkiye boru hattı açıldı! ABD'den açıklama - EkonomiIrak-Türkiye boru hattı açıldı! ABD'den açıklamaBeyaz Saray’da tarihi imza! Türkiye ile ABD’den nükleer enerji hamlesi - EkonomiTürkiye ile ABD’den nükleer enerji hamlesiDoğal gaz faturasını düşüren basit yöntemler! Kombiyi sürekli açıp kapatmayın... - EkonomiDoğal gaz faturasını düşüren basit yöntemler!
Sonraki Haber Yükleniyor...