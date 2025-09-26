4. ünitenin reaktör kabı Rusya’dan yola çıktı! Akkuyu’dan ilk enerji önümüzdeki yıl

EMRAH ÖZCAN / MOSKOVA - Rusya’da üretilen ve ülkenin 250’nci reaktörü olma özelliği taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) 4. Güç Ünitesine ait reaktör basınç kabı, Rusya’dan yola çıktı. Reaktör Kabı, Moskova’da düzenlenen Dünya Atom Haftası formu açılışında yapılan törenle sevk edildi. Bu yıl nükleer endüstrisinde 80’inci yılını kutlayan Rusya’da her yıl ATOMEXPO fuarı düzenleniyor. Türkiye’ye sevk edilmek üzere yola çıkan ve 3 hafta sonra yerine ulaşacak olan reaktör, Rusya’nın ürettiği 80’inci reaktör olma özelliği taşıyor.

30 bin kişinin istihdam edildiği santralin gelecek yıl içinde enerji vermeye başlamasının hedeflendiğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, tüm ünitelerin 2028 yılı sonuna kadar devreye alınmasının planlandığını ifade etti.

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko da bu yılın sonuna kadar anahtarlama tertibatı ekipmanının montajını tamamlamayı planladıklarını ifade ettiği açıklamasında “NGS güç ünitesinin devreye alınması, çok aşamalı bir operasyon. Devreye alma sürecinin sağlam referanslara dayanması önemli; bu süreçte, onlarca faal güç ünitesini işletmeye alma tecrübesine sahip olan Rosatom’un tüm deneyimi kullanılıyor. Özellikle değerli olan, bu süreçte, Rus meslektaşlarından deneyim kazanarak istasyonun işletilmesine en başından itibaren katılacak olan Türk genç uzmanların da tam olarak yer alması” diye konuştu.

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Akkuyu’daki son durumu aralarında muhabirimiz Emrah Özcan’ın da bulunduğu gazetecilere değerlendirdi.

İSTANBUL'UN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILIYOR