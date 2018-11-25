Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Artaş İnşaat, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Konutları Atakent 4, Avrupa Konutları Kale 2 ve ortak girişimle hayata geçirdiği Vadistanbul Park projelerinde toplam 2.534 konutun teslimini gerçekleştirdi. Bugüne dek teslim ettiği konut sayısı 18 bin 500’ü bulan Artaş İnşaat, tüm projeleri kapsamında yaklaşık 60 bin kişinin mutluluğuna imza attı. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya; “Bugüne dek inşa ettiğimiz tüm projelerimizde konut alıcılarına karlı bir yatırıma ve kaliteli bir yaşam alanına sahip olmalarını sağlarken, sektörümüzdeki faaliyetlerimiz ve istihdam rakamlarımızla da ülkemize katma değer oluşturduk. Bu anlamda 2018 yılının ilk üç çeyreğini de oldukça aktif geçirdik. Yılı henüz tamamlamadan 2.534 konutun teslimini söz verdiğimiz gibi gerçekleştirdik. Şuan İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Avrupa Office Ataşehir, Avrupa Konutları Yamanevler, Avrupa Yakası’nda ise ortak girişimlerle geliştirdiğimiz Tema İstanbul Bahçe projemizin inşa çalışmalarına devam ediyoruz. Yakın zamanda da Avrupa Konutları Arıcılar projemizi lanse etmeye hazırlanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de 60 bin kişiye ulaşan Avrupa Konutları ailemizi genişletmeye devam edeceğiz.” dedi.



AVANTAJLI FİYATLAR SÜRÜYOR

Artaş İnşaat’ın Avrupa Konutları markalı projelerinin en yeni halkası Yamanevler’de cazip fiyatlarla satışlar devam ediyor. Geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı projede dairelerin büyüklükleri 71 metrekare ile 248 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. %1 KDV avantajına sahip projede dairelerin fiyatları ise 559.000 TL’den başlıyor. 1.604 konut, 2 ofis bloğu ve 38 ticari ünitenin hayata geçirildiği projede, yüzme havuzlarından süs havuzlarına, koşu parkurundan çocuk oyun alanına, özel spor merkezinden hemen yanında bulunan park alanındaki tenis kortuna, mini futbol sahasından basketbol ve voleybol sahalarına kadar, tüm aktivite imkanları yer alıyor.

Alemdağ Caddesi’nin bitişiğinde yer alan proje hizmete açılan Yamanevler Metro durağının da yanı başında bulunuyor.