Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş “Türkiye’de bir yılda 2,5 milyon tapu el değiştiriyor. Bu sayede ülkemizde 110 milyar dolarlık bir ekonomi oluşuyor. Ancak yüzde 5’i kapsayan markalı konutları bir kenara bıraktığımızda, yerel müteahhitlerin projelerinin (yıllık 600 bin konut) ve ikinci el dahil diğer gayrimenkullerin (yıllık 750 bin konut, 1,1 milyon arsa ve işyeri) satışında, yüzde 4 vergi oranının düşük tutması için gerçek değerler gösterilmiyor. Bu yüzden sadece tapu harcında devletin, yıllık 2-2,5 milyar dolarlık bir kaybı var. KDV’de de benzer durum söz konusu... 2-2,5 milyar dolarlık bir kayıp da, beyan edilen gelir vergisinde yaşanıyor" dedi. Bu kayıplar sebebiyle Bakanlığın çalışmasını önemsediklerini vurgulayan Taş, şöyle devam etti: Gerçek değer sistemine geçeceksek, yıllık 30 milyar liralık vergi kaybı önlenecek. Bu sebeple yüzde 4 tapu harcı oranının da düşmesi gerekiyor. Böylece vatandaş da sıcak bakar. Ayrıca prim üzerinden alınan vergi de yüksek. Burada da bir esneklik düşünülebilir.