Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Konferansta; inşaat sektörün öncü kuruluşları, üst düzey profesyoneller, sivil toplum kuruluşları ve yapı sanayisinin lider kuruluşları katılımcı olacak. Mevcut durumun analiz edileceği konferans, inşaat ve yapı sanayisinin Türkiye ekonomisinde hak ettiği itibara ve prestije katkı sağlaması amaçlanıyor. Etkileşim sağladığı tüm sektörlerin üretimlerini etkileyerek ve iş hacmini genişleterek istihdamı arttıran, yeni sinerji ile bir çok yatırım fırsatı ve yeni iş bağlantılarını beraberinde getiren konferans, ekonomideki üretkenliğe sağladığı katma değer açısından büyük önem taşıyor.