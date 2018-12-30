Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Aradan geçen iki yılda devlet eliyle hızlı bir toparlanma süreci yaşayan Yüksekova, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan konutları ve onarılan yeni yüzüyle eskisinden daha modern ve güzel görünüme kavuştu. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, teröristlerin saldırılarıyla büyük zarar gören Yüksekova'nın altyapı çalışmalarına ağırlık verilmesiyle tarihinde ilk kez kanalizasyona kavuştuğunu, içme suyunun yenilendiğini aktardı.

Kendüzler "Terör mağduru vatandaşlarımıza devletimiz TOKİ vasıtasıyla 3 bin konut inşa ediyor. Bu da özellikle Yüksekova'da nüfusun üçte biri konut sahibi olacak demek. Konutların bir kısmı tamamlanma aşamasında, bir kısmı gelecek yıl tamamlanacak. Bu konutlar devletimizin ilçemize yaptığı muazzam bir yatırım." dedi. Devletin ilçede birçok hizmeti vatandaşla buluşturduğuna işaret eden Kendüzler, şu değerlendirmede bulundu: Resmî kurumlar, okullar ve camiler yapıldı. Yüksekova âdeta yeni bir şehir havasına büründü. Devletimiz terör olaylarından sonra vatandaşlarımıza yardım elini uzattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesince memurlara 700 lojman yapıldı. Özellikle operasyonlardan sonra vatandaşın devlete olan güveni pekişti. Huzurlu bir ortam oluştu.