Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bu kapsamda Başakşehir Kayabaşı'nda 4 bin 467, Başakşehir Hoşdere'de 337, Başakşehir Ayazma'da 311, Tuzla'da 500, Silivri'de ise 685 konut inşa edilecek.

TOKİ, İstanbul Silivri'de dar ve orta gelirli vatandaşlar için yatay ve yerel mimari ile mahalle kültürünün ön plana çıkarıldığı 685 sosyal konut inşa edecek. Taksitleri 651 TL'den, fiyatları da 195 bin TL'den başlayan 685 konut, mahalle konseptinde TOKİ tarafından inşa edilecek. Yatay mimari anlayışıyla, yöresel taşların kullanılacağı projedeki konutların 343'ü 2+1, 342'si 3+1 olarak inşa edilecek ve yükseklikleri, zemin+3, zemin+4 ve zemin+5 şeklinde olacak. Konutlara başvuru yapmak isteyenlerde aranacak özellikler ise şöyle;

¥ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasının yanı sıra projenin bulunduğu il, ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması gerekiyor.

¥ TOKİ'den konut satın almamış olması ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olması şartı aranıyor.

¥ Kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı-kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun olmaması şartı bulunuyor. (Tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş yeri hariç bu koşulların dışında tutulacak.)

¥ Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 800 TL olması gerekiyor.

¥ 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları, 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları şartı yer alıyor. Emekli vatandaşlar 8-12 Nisan, engelli vatandaşlar 15-19 Nisan, şehit yakınları ise 15-19 Nisan tarihleri arasında Halk Bankası AŞ'nin İstanbul ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilecek. Vatandaşlar 2+1 nitelikteki konutlar için 500 TL, 3+1 nitelikteki konutlar için 1.000 TL başvuru ücreti ödeyecek.

DÜŞÜK TAKSİT, UZUN VADE

Silivri'de inşa edilecek 685 konut içerisinde yer alan 2+1 konutlar 85 metrekare büyüklüğünde olacak. 2+1 nitelikteki konutların fiyatları 195.500 liradan başlıyor. Yüzde 12 peşinatla 22 bin 960 lira ödeyerek, 651 lira taksit tutarı ve 240 aya varan vadelerle vatandaşlar konut sahibi olacak. 3+1 konutlar ise 128 metrekare büyüklüğünde, fiyatı 294 bin 400 lira, yüzde 10 peşinatla, 28 bin 440 liradan, 1.308 lira taksit tutarı ve 180 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.