Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bu yerlerin başında Marmaris, Bodrum ve İzmir ilçeleri ilk sırada yer alıyor. Son üç yılda hızlanan göçte, Ege Bölgesi’ni en çok 45-50 yaş grubundaki kişiler tercih ediyor. Yoğun trafik, hava kirliliği ve nüfus artışının şehir hayatından kaçışı hızlandırdığını belirten uzmanlar; Ege Bölgesi’ni tercih edenlerin oranında yaklaşık yüzde 50 artış olduğunu, İstanbul’daki standart bir daire fiyatına, bu bölgelerde bahçeli bir ev almanın kolay hâle geldiği ve bu talebin, Ege Bölgesi’nde ciddi bir yatırım fırsatı doğurduğu görüşünde...