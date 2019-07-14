Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Gayrimenkul sektöründe geliştirdiği nitelikli projelerle öne çıkan Invest İnşaat, Ayazağa bölgesinin en değerli arazilerinden biri üzerine konumlandırdığı Vadikoru’da alıcılarına erken teslimat sevinci yaşattı. Konut teslimlerini belirlenen süreden 6 ay öne çekerek Vadikoru sakinlerine sürpriz yapan Invest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, daire sahiplerine anahtar teslimlerini düzenlenen törenle taktim etti.

UÇAR: SEKTÖRDE İLKLERE ve ÖRNEK İŞLERE İMZA ATAN GRUBUZ

1992 yılından bugüne dek gayrimenkul sektöründe gerek ortaklıklar gerekse Invest İnşaat firmasıyla prestijli projelere imza attıklarını belirten Invest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, “Ayazağa bölgesinin önemli yatırımcılarından ve bölgenin geliştiricilerinden birisiyiz. Bölgenin dönüşümü için çıktığımız yolda bugün geldiğimiz noktada Ayazağa farklı bir konuma ve güzelliğe ulaştı. Invest İnşaat - Artaş İnşaat ortaklığında Ayazağa bölgesine hayat veren Vadistanbul projemizi kazandırdık. Vadistanbul Teras adını verdiğimiz ilk etapta 1.111 adet konutta ayrıcalıklı yaşam uzun süredir devam ediyor. İkinci etap Vadistanbul Bulvar ise bölgenin en eşsiz AVM’sini de içinde bulunduruyor ve Vadistanbul AVM, 2017 yılından itibaren minyonlarca ziyaretçisine unutulmaz anlar yaşatıyor. Son etabımız Vadistanbul Park’ta yer alan 804 adet dairede de teslimler yapıldı ve hayat başladı. Bulunduğumuz sektörlerde ilklere ve örnek işlere imza atan bir grup olarak Basın Ekspress yolunda 11 bin 500 metrekare arsa üzerine 44.000 metrekare inşaat alanıyla konut, cadde dükkanları ve mağazalardan oluşan karma projemiz Express 24’ü hayata geçiriyoruz. Bu projemizde satışlarımız devam ediyor. Yine Küçükçekmece Gölü’nün hemen kenarında 5 bin metrekarelik arsa alanı üzerinde 14 katlı 3 blok olarak hayata geçirdiğimiz GölPlus projemiz ise eşsiz bir göl manzarasının hemen yanı başında yükseliyor. Bu projemize de konut alıcıları büyük ilgi gösteriyor. Bugünlerde farklı bir heyecan daha yaşıyoruz. Ayazağa bölgesinde geliştirdiğimiz gözbebeğimiz Vadikoru projemizi belirlenen süreden 6 ay erken bitirdik ve daire sahiplerine sürpriz yaparak anahtar teslimlerine başladık. Belgrad Ormanlarına komşu konumuyla ön plana çıkan Vadikoru projemizden daire alanlara hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, evlerinde güle güle oturmalarını temenni ediyorum. Sanayi dönüşümü olarak geliştirdiğimiz Vadikoru, Ayazağa’nın yeni ve özel bir değeri olarak yerini alacak” dedi.

HAVARAY HATTI İLE METRO BAĞLANTISINA SAHİP

İstanbul’un Maslak, Levent, Nişantaşı gibi noktalarının alternatifi olarak geliştirilen Vadistanbul’un komşusu olan Vadikoru’da 242 konut, 84 ofis ve 12 ticari ünite yer alıyor.

Vadikoru, İstanbul’un iş merkezi olarak öne çıkan Maslak’ın komşusu konumundaki Ayazağa bölgesinde, Türk Telekom Stadyumu ve Seyrantepe Metrosu’na, Invest İnşaat’ın da yatırımcısı olduğu Havaray ve Vadistanbul AVM’ye yürüme mesafesi uzaklıkta bulunuyor. Bunun yanında Vadikoru, İstinye sahiline 5 km, Göktürk’e 7 km, Maslak’a ise 3 km uzaklıkta yer alıyor.