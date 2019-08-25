Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa, İstanbul’un ilçelerine göre 2+1 (85-110 metrekare arası) konut kiralarını ele alan araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre kiralık konutta en ucuz ortalama metrekare fiyatları; 9 lirayla Esenyurt, Sultangazi, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de görülürken, bu rakam Çekmeköy, Tuzla ve Pendik’te 10 liraya, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa’da 11 liraya çıkıyor.

En yüksek metrekare kira bedelinde ise, ortalama 25 lirayla Beşiktaş ilk sırada bulunuyor. Onu 24 lirayla Sarıyer ve Beyoğlu, 21 lirayla Bakırköy, 19 lirayla Kadıköy ve Şişli izliyor. Fiyatlar Fatih’te 17 liraya, Zeytinburnu ve Üsküdar’da 16 liraya, Eyüpsultan, Ataşehir ve Kağıthane’de 15 liraya, Maltepe’de 14 liraya düşüyor.

2+1 konutların en düşük ortalama kira ücretinde başı; 881 lirayla Sancaktepe çekiyor. Onu 885 lirayla Sultanbeyli, 889 lirayla Sultangazi, 893 lirayla Çekmeköy, 900 lirayla Esenyurt takip ediyor. Sarıyer’de 2+1 konutların ortalama kira bedeli 2 bin 621 liraya kadar çıkarken; bu rakam Beşiktaş’ta 2 bin 284 lirayı, Beyoğlu’nda 2 bin 115 lirayı, Bakırköy’de 2 bin 9 lirayı, Kadıköy’de bin 827 lirayı buluyor.