Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın hayata geçmesi istihdama da olumlu etki edecek. Plana göre, 1,5 milyon konut 5 yılda dönüştürülecek, bu da her yıl 300 bin konut yapar. 300 bin konut yapımı da yaklaşık 100 bin kişinin istihdam kadrosuna katılması demek" şeklinde konuştu.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan "Kentsel dönüşüm sürecinde binaları depreme karşı güçlendirme çözümünün iyi değerlendirilmesi gerekiyor, binaları yıkmadan da depreme hazırlıklı olmak mümkün" dedi.

İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı genel olarak olumlu bulduklarını ancak söz konusu planın sektörün diğer paydaşlarıyla diyalog hâlinde yapılmasının bu çalışmayı daha başarılı kılacağını söyledi. Başarının bir ekip işi olduğunu dile getiren Tellioğlu, sektör temsilcilerinin de bu işe dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Tellioğlu, son dönemde inşaat sektöründe kaydedilen gelişmelere değinerek "Türkiye, son 3-5 yıllık dönemde yıllık yaklaşık 1,5 milyon civarında konut üretiyor. En azından ortalama ürettiğimiz konut adedinin, yüzde 30 kentsel dönüşüm kapsamlı olması lazım. Kentsel dönüşüm gerektirecek alanlar daha çok şehir içindedir." diye konuştu. Söz konusu planın hayata geçmesinin, istihdama da olumlu etki edeceğine işaret eden Tellioğlu "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'na göre, 1,5 milyon konut 5 yılda dönüştürülecek, bu da her yıl 300 bin konut yapar, 300 bin konut yapımı da yaklaşık 100 bin kişinin istihdam kadrosuna katılması demek." ifadesini kullandı.