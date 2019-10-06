Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geliştirdiği toplu konut projeleri kapsamında kreş, okul gibi eğitim-öğretim ihtiyacına dönük donatılar inşa eden TOKİ, bu kapsamda bugüne kadar 23 bin 876 derslikli bin 83 okul projesini gerçekleştirdi. Ülke genelinde tamamlanan ve yapımı devam eden eğitim yapısı üretimleri, bu yılın eylül ayı itibarıyla bin 83 okul, 19 üniversite, 189 yurt, 42 kütüphane, 993 spor salonu, 19 stadyum ve donatılarla toplamda 14 bin 782 rakamına ulaştı. Yüksek donanımlı kampüs binaları, derslik, laboratuvar, araştırma merkezi ve yurt yaparak akademik hayata destek veren TOKİ, üniversite yönetimleri iş birliğiyle bugüne dek 19 üniversitenin çeşitli kampüs binalarının inşasını tamamladı. İdare tarafından Adıyaman, Bartın, Giresun, Tunceli, Batman, Şırnak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesinin eğitim binaları inşa edildi. Konya Selçuk Üniversitesi ile Hakkâri Üniversitesinin ek hizmet binalarının yapımı ise devam ediyor. Üniversite eğitimini şehir dışında sürdüren öğrenciler için TOKİ tarafından MEB ve Kredi Yurtlar Kurumu iş birliğinde yürütülen yurt projeleri, gençlerin barınma ihtiyacına cevap veriyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yurt üretimlerini sürdüren TOKİ, toplam 71 bin 873 öğrenci kapasiteli 189 yurt ve pansiyon uygulamasını projelendirdi.