Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Konut satışları son 5 yılda âdeta zirve yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül 2014-Ağustos 2019 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte ülke genelinde el değiştiren konut sayısı 6 milyon 583 bin 935 adet oldu. Bu yılın 8 aylık döneminde ise yüksek faiz oranı ve ekonomik dalgalanmaya rağmen 718 bin 570 adet konut el değiştirdi. Faizlerin düşmesi ve ekonomik göstergelerin iyileşmesiyle söz konusu rakamın yıl sonunda en az 1,1 milyon adet olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

En çok konut İstanbul’da satıldı

Verilere göre, son 5 yılda en çok konut satışı 1 milyon 153 bin 778 adetle İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u, 691 bin 494 adetle Ankara, 387 bin 614 adetle İzmir, 307 bin 764 adetle Antalya ve 253 bin 569 adetle Bursa takip etti. Bu dönemde Mersin'de 176 bin, Kocaeli'de 174 bin, Konya'da 164 bin, Tekirdağ'da 156 bin, Aydın'da 155 bin, Kayseri'de 146 bin, Adana'da 137 bin, Balıkesir'de 136 bin, Gaziantep'te 135 bin, Eskişehir, Manisa ve Samsun'da 111 biner, Sakarya'da 109 bin ve Hatay'da 102 bin adet konut el değiştirdi.

YABANCI 138 BİN KONUT ALDI

Eylül 2014- Ağustos 2019 döneminde yabancılara satılan konut sayısı 137 bin 869'a ulaştı. Aylık bazda en yüksek konutun satıldığı yıl 2019 olurken, satışlar yıllık bazda en yüksek rakamları ise 2018'de gördü. Bu yılın 8 ayında yabancılara satılan konut sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 27 bin 748'e ulaştı. Özellikle ocak-temmuz döneminde aylık bazda önemli artışlar kaydedildi. Söz konusu dönemde yabancılara İstanbul'da 50 bin 247 konut satılırken, rakam bu yılın 8 ayında 12 bin 355 oldu. İstanbul'da yabancılara satılan konut sayısı geçen sene 14 bin 270, 2017'de 8 bin 182, 2016'da 5 bin 811, 2015'te 7 bin 493 ve 2014'ün son 4 ayında 2 bin 136 olarak gerçekleşti. Yabancıların en çok konut aldığı il 2014'te Antalya olurken, sonraki yıllarda açık arayla İstanbul öne geçti. Son 5 yılda yabancılara Antalya'dan 30 bin 840, Bursa'dan 8 bin 825, Yalova'dan 6 bin 935, Ankara'dan 5 bin 901, Aydın'dan 4 bin 827, Sakarya'dan 4 bin 678, Trabzon'dan 4 bin 652 ve Mersin'den 3 bin 773 adet konut satıldı.

IRAKLILAR İLK SIRADA

Ocak 2015-Ağustos 2019 döneminde Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşları arasında 24 bin 20 adetle Iraklılar başı çekti. Iraklıları, 12 bin 11 adetle Suudi Arabistanlılar, 9 bin 12 adetle Kuveytliler, 8 bin 987 adetle İranlılar ve 8 bin 579 adetle Ruslar takip etti. Söz konusu dönemde Afganlar 6 bin 319 adet, Almanlar 5 bin 273 adet, İngilizler 4 bin 721, Azerbaycan Türkleri 4 bin 328 ve Ukraynalılar 2 bin 654 adet konut aldı.