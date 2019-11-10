Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Sektör oyuncularının inşaat sektörüne yönelik güveni yükselmekle beraber eşik değerin altında kalmaya devam etmektedir. Son iki yıllık inşaat faaliyetlerini incelediğimizde ilk kez iki ay üst üste devam eden bir hareketlilik yaşandığını görüyoruz. Bugüne kadar tecrübelerimiz bize göstermiştir ki inşaat sektöründeki hızlanma ve yavaşlama genel ekonomiye göre daha önce gerçekleşiyor. Sektörün, yurt içinde faizlerin düşük olduğu dönemlerden ve yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin yüksek seyrettiği dönemlerden oldukça verimli bir şekilde faydalandığını görüyoruz. Ancak, risk iştahının ve ekonomik güvenin zayıfladığı zamanlarda ise sektörün kırılganlaştığına şahit olduk. Daha tam olarak etkileri yansımamış olmakla beraber son gerçekleşen faiz indirimleri neticesinde eylül ayında konut satışlarında %15’lik bir artış meydana gelmiştir. Küresel ticarete ilişkin iyimserliğin artması, Türkiye’nin jeopolitik riskinin azalması, Merkez Bankamızın faiz indirimleri, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye ilişkin beklentilerinin iyileşmesi, Türk lirasının değerini korumaya devam etmesi inşaat sektörü oyuncularının beklentilerini bir nebze karşılayacaktır” dedi.