Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yılın son avantajlarının kaçırılmaması adına konut alımını öteleyenleri uyaran sektör temsilcileri, ayrıca faiz indiriminden sonra satışları en olumlu etkileyen unsurun söz konusu teşvikler olduğu ve bu indirimlerin kalıcı olması gerektiğinin altını çiziyor.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konut piyasasında hiçbir zaman bu kadar fırsatın aynı anda sunulmadığını belirterek, ev alacakların bu teşvikleri kaçırmaması gerektiğini söyledi. Konutta maliyet artışından da bahseden Durbakayım, buna rağmen satış fiyatlarına zam yapılmadığını ancak bu durumun eldeki konutlar için geçerli olduğunu, yeni projelerde bu imkânın bulunamayacağını ifade etti. Durbakayım “Konut kredisinde düşük faiz oranlarının sektöre katkısı aşikâr. Düşük faiz oranlarının devam etmesi, KDV ve tapu harcındaki indirimlerin kalıcı olması sektör için çok önemli.