Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Artaş İnşaat, yaşamın başladığı Başakşehir’de son daireler için alıcılarına teslime hazır, hemen tapu avantajı sağlıyor. Yüzde 80’i peyzaj ve sosyal yaşam alanlarına ayrılan Avrupa Konutları Başakşehir’de; 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 konut tiplerinin yer aldığı 941 daire ve 27 ticari ünite bulunuyor. Projede daire büyüklükleri 124 metrekare ile 278 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Toplam 4 bin 500 metrekarelik alanın süs havuzlarına ayrıldığı projede; kadın ve erkekler için ayrı tasarlanmış 4 kapalı yüzme havuzu, 4 çocuk havuzu, 4 fitnes salonu, 4 hamam, 4 sauna ve 4 buhar odası bulunuyor. Projenin yanı başında yer alan park alanında ise tenis kortu, voleybol sahası, basketbol sahası, futbol sahası, dinlenme alanları ve yürüyüş parkurları yer alıyor. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, şehir hastanesi, millet bahçesi gibi mega yatırım projelerinin yer aldığı bir bölgede yer alan Avrupa Konutları Başakşehir, yatırımcılarına nitelikli bir yaşam alanı sunuyor. Ümraniye Alemdağ Caddesi’nde AVM’ler, hastaneler ve üniversiteler ile çevrili, merkezi iş alanına yakın bir bölgede yükselen Avrupa Konutları Yamanevler’in ise 2020’nin ilk çeyreğinde müşterilere erken teslimi planlıyor.