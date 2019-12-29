Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Timur, “2020 yılında hem sektör moralinin hem de buna bağlı olarak ciroların ciddi oranda artmasını bekliyoruz. 14-15 Aralık hafta sonu, sadece iki günde gerçekleştirdiğimiz noter tasdikli 103 milyon TL’lik satış; 2020’nin daha iyi geçeceğine dair bizi umutlandırdı. Kampanya öncesindeki bir haftada 5 bin 475 talep topladık. Bu normalde bizim bir ayda aldığımız talebe eş değer. Dolayısıyla bu iki gün yeni yıl öncesi bize çok moral verdi. 2020 yılında ciromuzu yüzde 30’un üzerinde artışla 1,2 milyar TL’ye yükseltmeyi öngörüyoruz. 2019 yılında teslim ettiğimiz konut sayısı 2 bini geçti. Bu rakam son 4 yılı değerlendirdiğimizde 18 projede 6 bin konutu aşmış durumda. 2020 yılında yapacağımız yeni yatırımların yanında konut teslimlerine aralıksız devam edeceğiz. Gelecek yıl için de hedefimiz 2 binin üzerinde konutu yatırımcılarımıza teslim etmek. İstanbul’da iki proje hedefimiz var. Bunların biri Beykoz’da olacak. 2020’de diğer bir önemli işimiz Çekmeköy’de yeni bir projenin satışı olacak. Bunun dışında Bodrum’da da küçük metrekareli ama fiyat olarak daha ulaşılabilir bir proje için çalışıyoruz. Ayrıca 2020’de yurt dışı hedeflerimiz arasında Almanya var. Küçük metrekareli evlerin iç dizaynını Türkiye’de üretip bu evleri konteynırlarla yurt dışına götürüp orada montajını yapmayı planlıyoruz. Bunun için ilk pilot uygulamayı Almanya’da yapmayı hedefliyoruz” dedi.