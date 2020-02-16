Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

2019 genelinde 33 bin 194 konutun satıldığı Esenyurt'u, 21 bin 120 adetle Çankaya, 20 bin 526 adetle Keçiören, 19 bin 880 adetle Antalya Kepez ve 17 bin 581 adetle Mamak takip etti. En çok konut satılan ilçeler sıralamasında ilk 20'de Ankara'dan 7, İstanbul'dan 4, Antalya'dan 3, Gaziantep'ten 2, Bursa, Konya, Eskişehir ve Kayseri'den birer ilçe yer aldı. Nüfusu 150 binin üzerinde olan ilçeler arasında en düşük konut satışının gerçekleştiği ilçe, yüksek metrekare fiyatlarıyla dikkati çeken Beykoz oldu. İlçede geçen yıl boyunca sadece 375 adet konut el değiştirdi. Söz konusu yüksek nüfusa rağmen Van'a bağlı Tuşba 403 adet, Erciş ise 425 adet konut satışıyla bin sınırının altında kaldı.