Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ - İhlas Yapı, 30 yıllık sektör deneyimiyle binlerce ailenin güvenini kazanırken hayata geçirdiği yeni projelerle de bulunduğu bölgeye değer katmaya devam ediyor. Firma, Büyükçekmece’de marina ve Marmara Denizi’ne yakın bir noktada konumlandırdığı Bizim Evler Güzelce projesinde alıcılarına peşin ve banka kredili alımlarda yüzde 20 iskonto imkanı sunarken 0,79 oran ve 120 aya kadar her bütçeye uygun vade avantajı da sağlıyor.

Marmara Denizi’ne 450-500 metre mesafede projelendirilen Bizim Evler Güzelce’de; 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan üç tip konut seçeneği yer alıyor. Büyükçekmece bölgesinin en büyük projesi olma özelliğini taşıyan Bizim Evler Güzelce’de 2+1 daireler nakit alımlarda 516.000 TL’den başlıyor.

Az katlı yapılaşmanın yer aldığı Güzelce’de sahile ve marinaya yürüme mesafesinde konumlandırılan Bizim Evler Güzelce, 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşuyor.

E-5 cepheli cadde dükkânlarıyla bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan proje, zengin sosyal donatı alanlarıyla da öne çıkıyor.

60 bin metrekarelik alanın peyzaja ayrıldığı Bizim Evler Güzelce’de, özel dizayn edilen bisiklet yolu ve koşu parkurunun yanı sıra; 2 adet sosyal tesis, dört mevsim kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, çocuk oyun alanları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları bulunuyor. Ayrıca site sakinlerinin günün yorgunluğunu atabilecekleri oyun salonları, göl kafe, yürüyüş yolları, mescit, çok maksatlı salon ile kreş ve anaokulu da projede yer alıyor.

İstanbul’un en işlek ulaşım aksı E-5 Karayolu’nun yanında konumlanan Bizim Evler Güzelce, toplu ulaşım avantajıyla da alıcılara büyük kolaylık sağlıyor.