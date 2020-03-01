Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Gayrimenkul piyasasının son 2 yıldır zor bir dönemden geçtiğine vurgu yapan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık “Biz zor dönemde iyi bir sınav verdik. Projemizi taahhüt ettiğimiz şekliyle ve tarihte teslim ediyoruz. Toplam 1.500 konutun yer aldığı projede 700 konut satıldı” dedi.

Akbalık, Büyükyalı projesinin içindeki tarihî Fişekhane'de kültür sanat etkinlikleri yapılacağını da sözlerine ekledi. Akbalık, özel bir aplikasyonla ev sahiplerine kişisel asistan desteği vereceklerini de söyledi.

Gayrimenkul sektörüyle ilgili değerlendirmede bulunan Ahmet Akbalık “Piyasadaki sıkışma kırılıyor. Konut kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte satışlar arttı. Mevduat faizlerindeki düşüşle de satışlar artacak, hatta başladı. Geçmişte de mevduatını bozup yatırımını gayrimenkule yapanlara önemli kazanç sağlamıştı. Bir de artan maliyete rağmen firmaların zam yapmadığını düşünürsek gayrimenkuldeki fırsatı daha net görebiliriz. Elimizdeki stoklar bitince yeni ürünleri bu fiyata satmamız mümkün olmayacak” dedi.