Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Giderek yaygınlaşan ve akıllı evleri baştan aşağı donatan IoT teknolojisine sahip nesneler sayesinde depolanan veriler de siber saldırganların yeni adresi oldu. Bu cihazlardaki güvenlik ihlalleri veri güvenliği açısından önemli problemlere yol açabildiği gibi birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay “Operasyonel teknolojilerde güvenliğin sağlanması, IoT üreticilerinin ürünlerini tehlikeye atılma riski olmadan tasarlaması, üretmesi ve dağıtması gerekliliği ve bu cihazların güvenliğini sağlamak adına son derece önemli” dedi.

Yenilenebilir enerjili akıllı ev Mersin Üniversitesi (MEÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO) Elektrik Teknolojileri Bölümü'nde okuyan 11 öğrencinin rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanarak ürettiği yenilenebilir enerjili akıllı ev projesiyle otomatik kapı, aydınlatma, sulama, akıllı gaz sensörü ve yağmur sensörü bedava kullanılabilecek.