Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Günümüzde kullanımları azalsa da halılar ev dekorasyonunu önemli ölçüde etkileyen ürünlerdir. Bu haftaki sayfamızda halı veya kilim gibi zemin aksesuarlarını nasıl kullanabileceğinizi ve yaşam alanınızda ne gibi farklar oluşturacağını anlatacağız. Öncelikle salon zemininde kullanacağınız ürünü seçerken kilim gibi ince dokulu ve etnik desenli bir ürün mü, yoksa halı gibi daha kalın dokulu ve çok alternatifli bir ürün mü kullanacağınıza karar vermelisiniz. Halıları kullanılan iplik ve yün çeşidine, modeli ve desenlerine göre ayırabilirsiniz. İstisnalar olsa da genelde ağır klasik desenli halılar salonlara, modern desenliler oturma odası, genç odası gibi alanlara, tüylü ve floffy olanlar mutfak ve banyolara yakıştırılır. Elbette bu seçimleri yaparken kullanacağınız dekorun stilini, mimari özelliklerini, ısı yalıtımını ve renk dengesini mutlaka dikkate almalısınız.

ZIT ETKİLERİ KULLANIN

Odanız çok renkli ve karmaşık ise sakinleştirici etki oluşturmak için daha düz ve natürel tonlarda halıları kullanabilirsiniz, mekânı aydınlık ve ferah hissettirmek için açık renkleri tercih edebilirsiniz. Şayet hayat alanınız çok sade ise ve biraz hareket istiyorsanız canlı renk tonlarında bir halıyı mekânınızın başaktörü hâline getirebilirsiniz.

TARZINIZI YANSITIN

Kilimler halılara göre daha ince dokumaya sahiptirler, bu sebeple genelde ahşap parke gibi ısı yalıtımı sağlayan zeminlerde tercih edilirler. Etnik desenleri ile tropikal, rustik, kırsal, Akdeniz ve zaman zaman İskandinav gibi stillerde kullanılırlar. Siz de stilinize ve zemin döşemesinin özelliklerine göre dilerseniz renkli ve desenli kilimlerle tarzınızı güçlendirebilirsiniz.

FARKLI TÜRLERİ DENEYİN

Mutfakta kullanacağınız bir halının kolay yıkanabilir olması daha makbul iken sürekli kullanılan mekânlarda natürel boyalar ile boyanmış halıların renkleri çabuk atacağından çok kullanışlı olmayacaktır. Öte yandan halınız illaki dikdörtgen olmak zorunda değil. Oval formlarda ya da daha absürt formlarda halılar da kullanabilirsiniz.

DUVARDA İYİ DURACAKTIR

Ayrıca elinizde antika ya da dekoratif bir halı varsa, bunu duvara asarak göz önüne çıkarabilirsiniz. İyi kullanılması durumunda bir tablodan çok daha şık duracaktır. Son dönemde de dekorasyon fikirleri arasında öncelik alıyor. Ayrıca halınızın üstüne daha küçük bir halı ya da post koyarak katmanlı halı trendine siz de ayak uydurabilirsiniz.

ÖLÇÜLERE DİKKAT EDİN

Salon, yatak odası, yemek odası gibi mobilyalı bir oda için halı alacaksanız, mobilyaların kapladığı alanın ölçülerini de krokinize eklemenizi öneririz. Halının kaymasını önlemek için de halıyı mobilyaların altına sıkıştırmak en iyisidir. Eğer duvara dayanmayan, serbest bir mobilya alanı için halı alacaksanız, halının mobilyalarınızı kapsayacak kadar büyük olması idealdir.

HALI YOKSA PARKE

Evinde halı kullanmak istemeyenlerin en sık tercih ettiği yöntem granit laminant parkelerdir. Laminant parkeler görsel açıdan modern bir dokuya sahiptir fakat granit modeller bu vurguyu çok daha fazla öne çıkarmaktadır. Bu yüzden de halı kullanmayacaksanız zeminin granit laminant kaplı olması gerekmektedir.

KLASİĞİ TAMAMLIYOR

Halı kullanmak istemiyorsanız ev dekorasyonunda da belli başlı kaidelere dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki klasik bir dekorasyon istiyor fakat halılar olsun istemiyorsanız bunun çok da mümkün olmadığını belirtelim. Halı yoksa klasik dekorasyon vurgusunun da zayıflayacağını unutmayın. Bu yüzden de mutlak surette modern bir dekorasyona yönelmeniz gerekecek.

VİRÜSLERE DİKKAT ETMELİYİZ

Halılar, zeminde bulunmalarından dolayı temizliğine en fazla önem verilmesi gereken ürünlerdir. Bir virüs, temizlenmeyen bir halıda bir aydan daha uzun süre yaşayabilir. Bu sebeple antibakteriyel bir halı kullanmak faydanıza olabilir. Duvardan duvara halı ürünleri için bu özellikte üretilen halıları tercih etmeniz büyük ölçüde faydanıza olacaktır. Halıya düşen yiyecek 4 saniye içinde alınırsa bir şey olmaz kuralı bir efsanedir. Yapılan araştırmalar, bakterilerin halıda dört hafta kadar yaşayabildiği ve hemen yiyeceğe geçebileceği yönünde. Eğer halıya düşen bir şey yerseniz kısa sürede kusma, ishal gibi rahatsızlıklara sebep olan bakterilere maruz kalabilirsiniz.

EVİNİZ BU TEMİZLİĞİ HAK EDİYOR

Halıların temizliği de büyük önem arz ediyor. ‘İhlas Ev Aletleri’nin Aura Cleanmax ürünü bu konuda size yardımcı olabilir. Sadece yüksek emiş gücü değil ödüllü tasarımıyla da dikkat çeken Aura Cleanmax toz, kir, virüs, bakterileri ve ev tozu akarlarını yüzde 99,9 oranında suya hapsediyor. Cleanmax, evindeki temizlikten emin olmak isteyen kadınlar tarafından kendi kategorisinde en çok tercih edilen ürün olma özelliği de taşıyor.

Mutfaklar evin gözdesi Mutfaklar artık sosyalleştiğimiz alanlar hâline geldi. Hâl böyle olunca dekorasyonları da önem kazandı. Bu yıl sade ve şık tasarımların hâkim olduğu mutfaklarda; açık raflar, farklı renkte kullanılan seramikler ve mutfak dolapları, pirinçten yapılan aksesuarlar, ahşap tezgâhlar ve saksıya ekilen sebze türleri trendlere yön veriyor.

Banyoda şık tasarım: Spor, modern veya klasik, seçim sizin Son trend banyo dekorasyon fikirleri arasında, duvar kâğıtları, modern küvetler, şık aplikler ve teknolojik bataryalar ön plana çıkıyor. Üç alternatif fikir üzerinden banyolarınızı şık ve konforlu hâle getirebilirsiniz.