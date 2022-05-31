Türkiye Gazetesi

Tebliğle, internetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilan bilgilerinin bildirimine ilişkin düzenleme yapıldı. Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden hizmet ve sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar GİB'e aylık bilgi vermek zorunda.

Söz konusu bilgiler arasında ilanın yayımlandığı internet adresi, ilanı veren kişilerin adı ve soyadı, unvanı, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, iş yeri adresi, ilan verenler adına gerçekleştirilen satış/tahsilat tutarı ile GİB tarafından belirlenecek diğer detaylar yer alacak.

GİB, ilana konu edilen gayrimenkule ilişkin daha detaylı bilgi verilmesini de isteyebilecek. Diğer taraftan vatandaşlar da GİB'e bildirilmesi gereken bilgileri, ilanların yayınlandığı sitelere vermek zorunda olacak.

BİLDİRİMDE BULUNMAYANLARA CEZA

İlk bildirim, haziranda ilk kez verilecek ilanlar için 1 Ağustos'a kadar, halen yayında olanlar için ise 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Sonraki süreçte de her bir aydaki ilanlara ilişkin bildirim, izleyen ayın sonuna kadar gerçekleştirilecek. Öte yandan bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ile eksik veya yanıltıcı bilgi verenlere yönelik ceza kesilecek.

Gayrimenkulden 9 yılda 41,3 milyar dolar geldi Yabancılar, Türkiye’deki gayrimenkul yatırımları ile 2022’nin ilk üç ayında 14 bin 344 konut satın alırken, genel satıştaki pay yüzde 4,5’e yükseldi.

Gayrimenkul sektörünün kalbi bu zirvede attı Türkiye’de İş Dünyası dergisi, ‘İnşaat Zirvesi’nde Türk gayrimenkul sektörünü bir araya getirdi. Zirvede, sektörün geleceği ve konut yatırımları ile ilgili konular ele alındı.