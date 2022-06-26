Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de Mayıs 2022 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık dükkân ve mağaza tipindeki ticari mülklerin fiyatları yüzde 84,23 artış gösterdi. Ortalama satılık ticari mülk fiyatı (140 M²) 1 milyon 134 bin olarak hesaplandı. Yine aynı araştırmaya göre satılık dükkân ve mağaza tipindeki ticari mülklerin geri dönüş yani amortisman süreleri 22 yıl olarak hesaplandı.

BİLECİK VE KARS LİDER

Yıllık ortalamalara bakıldığında Mayıs 2022 sonu itibarıyla ticari mülk için Türkiye genelinde en fazla değer kazanan iller sırasıyla Bilecik, Kars, Tokat, Ordu, Adana oldu. Yıllık ortalamalara bakıldığında Mayıs 2022 sonu itibarıyla ticari mülk için Türkiye genelinde en fazla değer kaybeden iller sırasıyla Aksaray, Mardin, Çankırı, Niğde, Bingöl oldu.

AKSARAY SON SIRADA

Amortisman süreleri dikkate alındığında Mayıs 2022 sonu itibarıyla Türkiye genelinde en hızlı geri dönüşe sahip iller sırasıyla Ağrı, Tunceli, Iğdır, Adana, Muş oldu. Amortisman süreleri dikkate alındığında ise Türkiye genelinde en geç geri dönüşe sahip iller sırasıyla Aksaray, Eskişehir, Bartın, Balıkesir, Bingöl olarak sıralandı.

Gayrimenkul zenginliğinden kimsesiz mezarlığına: 1170 no’lu mezarın sır hikayesi Gayrimenkul zengini 78 yaşındaki Erdal Yenisoy on milyonlarca servetiyle bir evde ölene kadar tutuldu. Kimsesiz mezarlığına gömülen yaşlı adamın milyonluk arazileri satılarak elindeki tüm parayı çalan çete yaşlı adam öldükten sonra da parasını harcamaya devam etti. İşte gayrimenkul zengini adamın kimsesiz mezarlığında biten sır hikayesi…

Realtor Turkey Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı için Kazakistan’a gitti 24-25 Haziran’da Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı’nda yıllardır olduğu gibi Realtor Turkey de yerini aldı. İki gün süren fuara çok sayıda yatırımcı ile gayrimenkul hizmeti veren pek çok firma katılım sağladı. Fuar, gayrimenkul yatırımcılarını firmalarla buluşturması açısından oldukça önemli bir yere sahip. Yeniliklerin ve gelişmelerin sergilendiği bu fuara, önceki fuarlarda da olduğu gibi katılım ve ilginin oldukça yüksek olduğu görüldü.

Gayrimenkul sektörünün kalbi bu zirvede attı Türkiye’de İş Dünyası dergisi, ‘İnşaat Zirvesi’nde Türk gayrimenkul sektörünü bir araya getirdi. Zirvede, sektörün geleceği ve konut yatırımları ile ilgili konular ele alındı.