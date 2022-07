Türkiye Gazetesi

Uzmanlar, bitkinin köklerinin saksıyı sarmaya başlamadan ve gövdesinin saksıya sığmayacak kadar büyümeden saksı değişimi yapılmasını öneriyor. Ayrıca saksı içerisindeki toprak da zamanla bitkinin ihtiyacı olan besin değerlerini kaybedebildiğinden bitkinin sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürebilmesi için toprak ve saksı değişiminin düzenli olarak yapılması büyük önem taşıyor.

BUNLARA DİKKAT EDİN

Uzmanlar, genç bitkilerde her yıl, diğer bitkilerde ise her yıl ya da en fazla iki yılda bir saksı değişimi yapılmasının faydalı olduğunu belirtiyor. Bu sayede bitkilerin, ihtiyaçlarını karşılayabilecek verimlilikte toprağa sahip olmasına, rahat büyümesine ve bazı bitki hastalıklarından korunabilmesine de yardımcı olunabilir. Bunun dışında bitkiler saksı ve toprak değişimine ihtiyacı olduğunu farklı şekillerde gösterebilir. Bunlar arasında köklerin toprak yüzeyinden ya da drenaj deliğinden görülmesi, bitkinin her mevsimde olması gerektiğinden yavaş büyümesi, bitkinin gövdesinin ağır gelmesi ve saksının kolaylıkla devrilmesi, sulama sıklığının artması, bitkide ve toprakta kuruma görülmesi gibi belirtiler öncelikli olarak sıralanabilir.

