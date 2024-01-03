- Sadullah Celen hayatını kaybetti, ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi

Tolga Sarıtaş da sosyal medya hesabından "Yıllar önce çok güzel bir yolculuğu beraber yürüdük. Güzel enerjinin, hiç eksilmeyen güler yüzünün yanı sıra beni serbest bıraktığın, sınırlarımı zorlamamı sağladığın ve cesaret verdiğin için sana çok teşekkür ederim Sadullah Hocam... Işıklar içinde uyu" dedi.