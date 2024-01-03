Sadullah Celen hayatını kaybetti, ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi
Türkiye'de birçok sevilen dizinin yönetmenliğini yapan Sadullah Celen, 64 yaşında hayatını kaybetti. Sadullah Celen'in vefatı çalışma arkadaşları ve ünlü oyuncuları üzüntüye boğdu. Acı haberi birlikte çalıştığı oyuncular sosyal medya hesabından duyurdu.
Güneşin Kızları, Şehnaz Tango ve Yedi Numara gibi birçok film ve dizinin yönetmenliğini üstlenen Sadullah Celen vefat etti. 1960 yılında İzmir'de doğan Celen, 1985 yılında çekilen Züğürt Ağa filminde yönetmen yardımcılığı göreviyle sinema ve dizi kariyerine başlamıştı.
Yönetmen Celen'in beynindeki pıhtı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Kendisiyle birçok yapımda yer alan ünlü oyuncular yönetmenin ölüm haberiyle ilgili duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Güneşin Kızları dizisinde Celen ile çalışan oyuncu Hande Erçel, "Sadullah hocam, yönetmenim. Güneşin kızı Selin ve ben seni asla unutmayacağız. Gittiğin yerde güneş ol bize hep olduğun gibi" ifadelerine yer verdi.
Tolga Sarıtaş da sosyal medya hesabından "Yıllar önce çok güzel bir yolculuğu beraber yürüdük. Güzel enerjinin, hiç eksilmeyen güler yüzünün yanı sıra beni serbest bıraktığın, sınırlarımı zorlamamı sağladığın ve cesaret verdiğin için sana çok teşekkür ederim Sadullah Hocam... Işıklar içinde uyu" dedi.
2018 yılında ekranlara gelen ve Celen'in yönetmenliğini yaptığı Elimi Bırakma dizisinde rol alan ünlü oyuncu Alp Navruz ise yaptığı paylaşımda "Mekanın cennet olsun hocam" diyerek duygularını paylaştı.
2023 yılında ekranlara gelen Benim Güzel Ailem dizisinde birlikte çalıştığı oyuncu Onur Buldu ise yönetmenin ölümüyle çok üzgün olduğunu belirten bir mesaj paylaştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi