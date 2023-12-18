Sparta Prag nerenin, hangi ülkenin takımı? Sparta Prag hangi ligde?

18 Aralık 2023 15:29 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 15:30

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sparta Prag hangi ülkenin takımı? Sparta Prag takımı ile ilgili merak edilen nerenin, hangi ülkenin takımı, ligde kaçıncı sırada sorularını yanıtladık. İşte detaylar…

SPARTA PRAG NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

AC Sparta Prag, Çekya'nın en popüler ve en başarılı futbol takımıdır. 1893 yılında kurulan kulüp Çekoslovakya döneminde de Çekya döneminde de millî takıma en çok oyuncu veren takım olmuştur.

Sparta Prag, maçlarını 20.854 kişilik Generali Arena'da oynayan kulüp bordo-beyaz renklere sahiptir. 1992'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynamıştır.

Kulübün ezeli rakibi Slavia Praha ile oynadığı Prag Derbisi ülkenin en önemli futbol derbisidir.

1993-94 sezonunda ilk kez düzenlenen 1. liga'yı ilk kazanan takımdır. Ligin ilk 14 sezonunda 10 şampiyonluk kazanmıştır. 12 şampiyonlukla ligde en çok şampiyon olan takımdır. 2013-14 sezonundan sonra ligde şampiyon olamamıştır. Son 6 sezonunda ligi 4 defa 3. sırada, 1 kez 2. sırada ve 1 kez de 5. sırada tamamlamıştır. Son sezonlarda ligdeki eski gücünü kaybetmiştir. Son 4 sezonda ezeli rakibi Slavia Praha ile oynadığı karşılaşmalarda 4 kez 3-0 ve 1 kez 4-0 yenilgilerini almıştır.

SPARTA PRAG’IN AVRUPA KUPALARI TARİHİ

İlk Avrupa maçını 1964-65 sezonunda Kupa Galipleri Kupasında Anorthosis Ammohostu ile oynadı. Rakibini 10-0 ve 6-0 yenerek üst tura yükseldi. Üst turda ilk maçta 2-0 yenildiği West Ham United rövanşta 2-1 yenmesine rağmen elendi.

1965-66 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupasında Lausanne Sports ve Górnik Zabrze takımlarını eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Partizan'a elendi.

1967-68 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupasında FC Skeid, Anderlecht takımlarını eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

1972-73 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Standart Liege, Ferencvárosi ve Schalke 04 takımlarını eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Milan'a elendi.

1983-84 sezonunda Uefa Kupasında Real Madrid, Widzew Łódź ve Watford FC takımlarını eledi. Çeyrek finalde Hajduk Split'e elendi.

1984-85 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupasında Vålerenga ve Lyngby takımlarını elesede çeyrek finalde Juventus'a elendi.

1991-92 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla son kez düzenlenen turnuvada Rangers FC ve Marseille eleyerek gruplara kaldı. Gruplarda Barcelona, Dinamo Kyiv ve Benfica ile eşleşti. O sezon kupa; turnuvadaki son 8 takımın dörderli 2 gruba ayrıldığı ve grup birincilerinin final maçı oynacağı formatta düzenlendi. Galibiyetin 2 puan beraberliğin 1 puan olduğı gruplarda Sparta Prag 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 6 puan topladı. Grubu 9 puanlı Barcelona'nın ardında 2. sırada bitiren Sparta Prag finale yükselemeyerek elendi.

1992-93 sezonunda Kupa Galipleri Kupasında Airdrieonians FC ve Werder Bremen'i elesede çeyrek finalde Parma'ya elendi.

Tarihi boyunca 7 kez UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alma başarısı göstermiştir. 2005-06 sezonundan sonra bir daha Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım hakkı elde edememiştir. Kulüp Avrupa Kupalarında Real Madrid, Barcelona, Juventus ve Internazionale gibi devleri yenme başarısı gösterse de son yıllarda bu başarılarını tekrarlayamamıştır. 2016-17 sezonundan sonra Avrupa Kupalarında grup aşamasından ileriye gidememiştir.

1997-98, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2003-04, 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında Şampiyon Ligi grup aşamasında yer almıştır. 1997-98 sezonunda ilk kez gruplarda yer almıştır. Gruplarda Borussia Dortmund, Galatasaray ve Parma ile eşleşti. Grubu 1 galibiyet 2 beraberlik ile toplamda 5 puanla 3. sırada bitirerek elendi.

1999-00 sezonunda Bordeaux, Willem II ve Spartak Moskova ile yer aldığı Şampiyonlar Ligi grubunda 12 puan toplayarak yenilgisiz ve lider olarak üst tura çıktı. Son 16 gruplarında Barcelona, Porto ve Hertha Berlin ile eşleşti ve 5 puanla grubu 3. sırada bitirerek elendi.

2000-01 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Shakhtar Donetsk, Arsenal ve Lazio ile eşleşti ve grubu 3 puan ile sonuncu sırada bitirdi.

2001-02 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Bayern Münih, Feyenoord ve Spartak Moskova ile eşleşti. Grubu 11 puanla 2. sırada bitirerek üst tura yükseldi. Son 16 turunda Real Madrid, Panathinaikos ve Porto ile yer aldığı grubu 6 puanla 3. sırada bitirerek elendi.

2003-04 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Chelsea, Lazio ve Beşiktaş ile eşleşti. Grubu 8 puanla 2. sırada bitirerek üst tura yükseldi. Son 16 turunda eşleştiği Milan'a elendi. Son Şampiyonlar Ligi galibiyetini grubun son maçında Lazio karşısında 1-0 sonucu ile almıştır.

2004-05 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Manchester United, Fenerbahçe ve Olympique Lyonnais eşleşti. Grubu 1 puanla son sırada bitirerek elendi.

2005-06 sezonunda son kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi gruplarında Arsenal, FC Thun ve Ajax ile eşleşti. Grubu 2 puanla son sırada bitirerek elendi.

Kulübün Avrupa Kupalarında son başarısı 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynamasıdır. O sezon Şampiyonlar Ligi Elemelerinde CSKA Moskova'a elendikten sonra yoluna Avrupa Liginde devam etmiştir. Play-off turunda FC Thun'u eleyerek gruplara kalmıştır. Schalke 04, APOEL ve Asteras Tripoli ile eşlediği grubu 3 galibiyet ve 3 beraberlikle yenilgisiz bitirerek üst tura çıkmıştır. Son 32 turunda Krasnodar'u son 16 turunda Lazio'u elemeye başarmıştır. Çeyrek finalde ise Villarreal CF'e elenmiştir.

2016-17 sezonunda Internazionale, Southampton ve Hapoel Be'er Şeva ile yer aldığı Uefa Avrupa Ligi grubunu 12 puanla lider bitirerek üst tura yükseldi. Son 32 turunda karşılaştığı FK Rostov'a 4-0 ve 1-1 sonuçları ile elendi.