Malatya'da iki günde ikinci şiddetli deprem
Dün 4.3 büyüklüğündeki depremle sarsılan Malatya bugün de şiddetli bir artçı ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Malatya Yeşilyurt'ta 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem sonrası bir okul boşaltıldı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklamalar peş peşe geldi.
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği şehirlerden biri olan Malatya hala sallanmaya devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının derinliği 17.3 kilometre olarak ölçüldü.
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KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Korkutan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Derinlik ise 5.0 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
OKULLAR BOŞALTILDI
Deprem sonrası bir okulda çocuklar tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.
MALATYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize ulaşan bir ihbar yok. Ekiplerimizi saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
BAKAN YERLİKAYA: TAKİP EDİYORUZ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da depremle ilgili açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kaydetti:
"Malatya Yeşilyurt’ta 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
DEPREM ANI KAMERADA
Öte yandan Fuzuli Caddesi'nde cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan bir iş yeri güvenlik kamerasının deprem olurken yaptığı kayıtlarda iş yerindekilerin "Deprem oluyor" demesi ve dışarı çıkması yer aldı.
Bir başka iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde ise depremin ardından bazı vatandaşların dışarı çıkması, dışarıda masada oturanların ise ayağa kalkması görüldü.
DÜN DE DOĞANŞEHİR SALLANMIŞTI
Malatya dün de saat 10.55'te merkez üssü Doğanşehir olan 4.3'lük depremle sallanmıştı. İlçede tedbir amaçlı okullar boşaltılmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi