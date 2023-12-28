Malatya'da iki günde ikinci şiddetli deprem

28 Aralık 2023 12:42 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 14:02

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği şehirlerden biri olan Malatya hala sallanmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği 17.3 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Korkutan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Derinlik ise 5.0 kilometre olarak kaydedildi.

OKULLAR BOŞALTILDI

Deprem sonrası bir okulda çocuklar tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.

MALATYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize ulaşan bir ihbar yok. Ekiplerimizi saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da depremle ilgili açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kaydetti:

"Malatya Yeşilyurt’ta 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

DEPREM ANI KAMERADA

Öte yandan Fuzuli Caddesi'nde cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan bir iş yeri güvenlik kamerasının deprem olurken yaptığı kayıtlarda iş yerindekilerin "Deprem oluyor" demesi ve dışarı çıkması yer aldı.

Bir başka iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde ise depremin ardından bazı vatandaşların dışarı çıkması, dışarıda masada oturanların ise ayağa kalkması görüldü.

DÜN DE DOĞANŞEHİR SALLANMIŞTI

Malatya dün de saat 10.55'te merkez üssü Doğanşehir olan 4.3'lük depremle sallanmıştı. İlçede tedbir amaçlı okullar boşaltılmıştı.