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    Malatya'da deprem oldu! (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...)

    Malatya'da deprem meydana geldi. AFAD, depremin 4,3 büyüklüğünde gerçekleştiğini bildirdi. Deprem sonrası yerel sakinler panik yaşadı. Bakan Yerlikaya, bölgede saha taramalarının başladığını söyledi.

    Malatya&#039;da deprem oldu! (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...)
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    6 Şubat'daki Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerde büyük yara alan Malatya, yine beşik gibi sallandı... Merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü. Deprem sonra yerel sakinler kısa süreli bir panik yaşadı. 

    AFAD'DAN AÇIKLAMA

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) depreme ilişkin sosyal medya hesabından detaylı bilgileri paylaştı. Buna göre deprem saat 10:55 sularında, 9,69 kilometre derinlikte gerçekleşti. 

    Malatya'da deprem oldu! (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...)Malatya'daki depremin tam lokasyonu

    DOĞANŞEHİR'DE OKULLAR BOŞALTILDI

    Çevre illerden de hissedilen depremde, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaz iken ilçede tedbir amaçlı okullar boşaltıldı.

    BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

    Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem ilişkin bir açıklama yaptı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

    "Malatya Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremMalatyaSon DakikaAfadKandilli Rasathanesi
    Haberler > Gündem > Malatya'da deprem oldu! (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...)
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