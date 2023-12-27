Malatya'da deprem oldu! (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...)

27 Aralık 2023 11:08 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 12:05

6 Şubat'daki Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerde büyük yara alan Malatya, yine beşik gibi sallandı... Merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü. Deprem sonra yerel sakinler kısa süreli bir panik yaşadı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) depreme ilişkin sosyal medya hesabından detaylı bilgileri paylaştı. Buna göre deprem saat 10:55 sularında, 9,69 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Malatya'daki depremin tam lokasyonu

DOĞANŞEHİR'DE OKULLAR BOŞALTILDI

Çevre illerden de hissedilen depremde, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaz iken ilçede tedbir amaçlı okullar boşaltıldı.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem ilişkin bir açıklama yaptı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

"Malatya Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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