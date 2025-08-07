10 yalan 10 gerçek! Diploma çetesi üzerinden dezenformasyon çabası deşifre oldu 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sahte diploma skandalı üzerinden topluma yayılmaya çalışılan yalanları 10 maddede sıraladı. DMM, açıklamasında kamu kurumlarının eşgüdüm içinde yürüttüğü operasyonlarda 23’ü örgüt üyesi ve 14’ü suçtan menfaat temin eden toplam 37 kişinin tutuklandığını, 150 kişi hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydetti. Açıklamada sahte diplomaların ikisi hariç bir meslek icrasında kullanılmadığı bildirildi. DMM, bazı kesimlerin suç ve suçlu yerine soruşturmayı yürüten makamları hedef aldığını belirterek bu çevrelerin kamuoyunda güvensizlik yaymayı hedeflediklerini ifade etti.

▪️ İddia 1: Yüzlerce sahte diploma üretildi.

Gerçek: 57 sahte üniversite diploması, 4 sahte lise diploması ve 108 sahte sürücü belgesi tespit edildi. İkisi hariç bir mesleğin ifasında kullanılmadı.

▪️ İddia 2: 400 akademisyen usulsüz atandı.

Gerçek: 220 kişi hakkında işlem yapıldı, 199 kişiye dava açıldı. Soruşturmaya konu olan kişiler arasında akademisyen veya MEB öğretmeni yok.

▪️ İddia 3: Çok sayıda kamu yöneticisi ve üniversite çalışanının e-İmzaları kopyalandı.

Gerçek: e-İmzası kopyalanan kişi sayısı sadece 35.

▪️ İddia 4: Sahte diplomalar ve akademik dereceler oluşturuldu.

Gerçek: Bazı sınırlı illegal girişimler resmî işlemlerde kullanılmadan fark edildi. Akademik derece oluşturulmadı.

▪️ İddia 5: Emniyet’in sistemine sahte e-İmza ile girildi. Torbacı kendisini başkomiser yaptı.

Gerçek: Narkotik birimlerinin kullandığı sistemler, dış erişime tamamen kapalıdır. İddia edilen işlem teknik olarak mümkün değildir. Bir delil ya da bulgu yok.

▪️ İddia 6: ÖSYM sistemine girilerek adayların puanları yükseltildi.

Gerçek: ÖSYM’nin sınav ve sonuç sistemleri kapalı devre ve çok katmanlı güvenlik altyapısına sahiptir. Aday puanlarına yönelik herhangi bir dış müdahale, sahtecilik girişimi veya veri sızıntısı tespit edilmemiştir.

▪️ İddia 7: Çete lideri Ziya Kadiroğlu suç kaydı olmasına rağmen kamu sistemlerine sahte diplomaları kaydedebildi.

Gerçek: Ziya Kadiroğlu’nun sahte diploma kaydı yaptığına dair somut delil yok. İllegal işlemlerin, sahte e-İmza üretimi yoluyla üçüncü kişiler adına sistemlere erişim sağlanarak gerçekleştirildiği tespit edildi.

▪️ İddia 8: Devlet müdahalede gecikti ve yetersiz kaldı.

Gerçek: Bu iddia, soruşturma sürecinin gerçekleriyle örtüşmemektedir. Süreç Ağustos 2024’te tespit edildi. Türkiye’nin siber tehditlere karşı operasyonel refleksi güçlü

▪️ İddia 9: E-Devlet üzerinden yüklenen sahte diplomalar atama ve noter işlemlerinde kullanıldı.

Gerçek: Bazı sahte belgelerin yüklendiği tespit edildi. Belgeler hiçbir işlemde kullanılmadan fark edilip sistemden temizlendi.

▪️ İddia 10: Not ortalaması yükseltme ve transkriptlerde değişiklik yapıldı.

Gerçek: Sınırlı sayıda not yükseltme ve transkript değişikliği girişimi tespit edildi. Hiçbirinin kamu görevlisi ataması, yüksek lisans başvurusu, denklik işlemi veya yurt dışı öğrenim başvurusu gibi süreçlerde geçerli belge olarak kullanılmadığı net bir şekilde belirlendi.