15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti: "Türk milleti o gece vesayete geçit vermedi"

15 Temmuz darbe girişiminin üstünden 8 yıl geçti. Siyasi isimler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için milli birlik ve beraberlik mesajları verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Aziz milletimiz vesayete geçit vermedi" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz Türk milletinin üstünde oyun oynanmayacağını gösterdi" ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da kalkışılan hain darbe girişiminin üstünden 8 yıl geçti. O gece, hafızalarda hala tazeliğini koruyor. Türk milleti 15 Temmuz gecesinde verdiği 252 şehidi rahmetle anıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için siyasi isimlerden milli birlik ve beraberlik mesajları gelmeye başladı.

CEVDET YILMAZ: TÜRK MİLLETİ VESAYETE GEÇİT VERMEDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Yılmaz, "Milletimiz vesayete geçit vermemiş, demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin, hain FETÖ darbe girişimini bozguna uğrattığını ve hafızalardan silinmeyecek büyük bir destan yazdığını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu aziz millet, 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi istikbaline ve istiklaline vurulmak istenen prangaları, yankılanan selalar ve tekbirlerle parçalamıştır. Vesayete geçit vermemiş, demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır. Milletin vergileriyle alınan silahların millete çevrildiği o gece yaşanan ihaneti unutmadık, unutturmayacağız. FETÖ terör ve ihanet örgütü ve tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Milli birlik ve beraberlik içinde, kalkınma ve demokrasi yolunda 86 milyon olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatanımızın birliği ve demokrasimizin geleceği için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilik payesiyle şereflenen kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın, tarihin tozlu sayfalarında kalan vesayetçi zihniyete ve hainliklere fırsat vermesin."

KURTULMUŞ: 15 TEMMUZ TÜRK MİLLETİNİN ÜSTÜNDE OYUN OYNANMAYACAĞINI GÖSTERDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri ve gaziler onuruna düzenlenen programa katıldı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz’un bize verdiği dersler gibi dışarıya da verdiği dersler olduğunun altını çizmek isterim. Bu ülkenin üzerinde oyun oynanamayacağını, bu ülkenin üzerinde hesaplar yapılamayacağını, asla bu millete karşı sinsi tuzaklar kurulamayacağını 15 Temmuz dosta da düşmana da öğretmiştir.” mesajını verdi.