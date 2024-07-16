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15 Temmuz gecesi tarihin akışını değiştirdi! 90 bin camide aynı anda selalar okundu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
15 Temmuz, Darbe Girişimi, Milli Birlik, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminin üstünden 8 yıl geçti. 15 Temmuz'un yıl dönümünde "Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" şiarıyla 81 il ve 922 ilçede 90 bin camide selalar okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da kalkışılan hain darbe girişiminin üstünden 8 yıl geçti. Hafızalarda hala tazeliğini koruyan o gece tarihin akışını cami minarelerinden yükselen selalar değiştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 90 bin camide gece saat 00.13'te sela okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Millet Camii'nde şehitler için sela okudu.

Cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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