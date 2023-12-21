21-22 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Ümraniye elektrikler ne zaman gelecek?

21 Aralık 2023 19:11 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 19:13

İstanbul AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi 21-22 Aralık! İstanbul’da bugün ve yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahaller ve sokaklar son dakika olarak duyuruldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman düzelecek, elektrikler ne zaman gelecek açıkladı. Peki, 21-22 Aralık Cuma günü Kağıthane elektrik kesintisi, Avcılar elektrik kesintisi ve Esenler elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, arıza kaçta düzelecek? İşte İstanbul’daki elektrik kesintileri ve planlı kesintiler listesi!

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 21-22 ARALIK

İstanbul’da 21-22 Aralık Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokaklar ile elektriklerin neden kesildiği, ne zaman geleceği hakkında son dakika bildirimleri BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılmıştır:

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 22/12/2023 00:00:00 - 22/12/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KAZAN, KURTİNİ sk bölgelerinde 22/12/2023 02:00:00 - 22/12/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KAZAN, KURTİNİ, TUNABOYU sk bölgelerinde 22/12/2023 04:00:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİLYOS, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ GÜLMEZ, FİRUZKÖY BULVARI, ŞAFAK sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, BEKÇİ, FATİH, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, REŞİTPAŞA, TAKSİ, TALİMHANE, TAVUKÇU, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, AYKUTLU, BAKRAÇ, BAĞLARİÇİ, DEVRİM, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, SIRAEVLER, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, FİRUZKÖY BULVARI, HİLAL, KARADUT, KAYABAŞI, KÖROĞLU, LALE, MAREŞAL, MUTLULUK, ÇETİN, ÜMİT sk / ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÇİĞDEM, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 22/12/2023 13:00:00 - 22/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 2., İSTOÇ 3. sk bölgelerinde 22/12/2023 00:00:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah MASLAK sk bölgelerinde 22/12/2023 00:00:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 22/12/2023 00:00:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 22/12/2023 00:00:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1662., 1663., 1664., 1666., OSMANOĞLU sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1649., MASLAK sk / MAHMUTBEY mah 2541., 2542., 2543., 2544., 2546., 2547., 2548., 2549., 2551., 2553., 2554., 2556., 2557., 2559., 2560., 2561., 2562., 2563., 2564., GAZİ MUSTAFA KEMAL, MİLLET, ŞEHİT BARIŞ BUĞAN, ŞEHİT HÜSEYİN, ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah TAŞKENT sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1565., 1567., 1568., 1571., 1572., 1573., 1575., 1576., 1581., 1585., 1586., 1587., 1588., 1589., AHMET KABAKLI, BİRLİK sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -KOCASİNAN MERKEZ mah sk bölgelerinde 22/12/2023 00:00:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 1.ASENA, ASENA sk bölgelerinde 22/12/2023 00:00:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtış şirketi BEDAŞ’tır. Aşağıda yer alan ilçelerde yaşayanlar elektrik kesintisi arıza sorgulama için ALO 186’yı arayarak bilgi alabilir veya BEDAŞ resmi internet sitesinden ya da haberimizde detaylarından elektrik arızalarını takip edebilirler.

21-22 Aralık Arnavutköy Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Arnavutköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 21-22 Aralık Cuma Arnavutköy’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Avcılar Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrik verilecek sorgulamak için; 21-22 Aralık Cuma günü Avcılar’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Bağcılar Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bağcılar elektrik kesintisi ne kadar sürecek, kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 21-22 Aralık 2023 Cuma günü Bağcılar’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Bahçelievler Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bahçelievler elektrik kesintisi nedeni ne, saat kaçta elektrikler verilecek sorgulamak için; 21-22 Aralık Cuma günü Bahçelievler’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Bakırköy Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bakırköy elektrik kesintisi neden oldu arıza mı var, saat kaçta elektrikler gelir sorgulamak için; 21-22 Aralık Bakırköy’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Başakşehir Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 21-22 Aralık Başakşehir’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Bayrampaşa Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrik verilir sorgulamak için; 21-22 Aralık Bayrampaşa’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Beşiktaş Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Beşiktaş elektrik kesintisi ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek sorgulamak için; 21-22 Aralık Beşiktaş’ta elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Beylikdüzü Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek sorgulamak için; 21-22 Aralık 2023 Beylikdüzü’nde elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Beyoğlu Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrikler kaçta gelecek sorgulamak için; 21-22 Aralık Beyoğlu’nda elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Büyükçekmece Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 21-22 Aralık Büyükçekmece’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Çatalca Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Çatalca elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrikler saat kaçta gelecek sorgulamak için; 21-22 Aralık 2023 Çatalca’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Esenler Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Esenler elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrik verilecek sorgulamak için; 21-22 Aralık Esenler’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Esenyurt Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 21-22 Aralık Esenyurt’ta elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Eyüp Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Eyüp elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaça kadar sürecek sorgulamak için; 21-22 Aralık Cuma Eyüp’te elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Fatih Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Fatih elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrikler gelir sorgulamak için; 21-22 Aralık Cuma günü Fatih’te elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrik saat kaçta verilecek sorgulamak için; 21-22 Aralık günü Gaziosmanpaşa’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Güngören Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Güngören elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 21-22 Aralık Güngören’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Kağıthane Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrik kesintisi saat kaçta bitecek sorgulamak için; 21-22 Aralık Kağıthane’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Küçükçekmece Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler verilir sorgulamak için; 21-22 Aralık 2023 Küçükçekmece’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Sarıyer Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman gelecek, kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 21-22 Aralık Sarıyer’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Silivri Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Silivri elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler verilmeye başlanacak sorgulamak için; 21-22 Aralık Cuma günü Silivri’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Şişli Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Şişli elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektriklerin verilmeye başlanacağı saati ve arıza nedenini sorgulamak için; 21-22 Aralık Şişli’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Sultangazi Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Sultangazi elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek ve kesinti nedenini sorgulamak için; 21-22 Aralık günü Sultangazi’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

21-22 Aralık Zeytinburnu Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman biter, saat kaçta elektrikler gelir sorgulamak için; 21-22 Aralık 2023 Cuma günü Zeytinburnu’nda elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.