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    • 63 ilde zehir tacirlerine büyük operasyon: 2 ton uyuşturucu ele geçirildi, 456 kişi gözaltında

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Operasyon, Uyuşturucu, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Emniyet birimlerimiz zehir tacirlerine göz açtırmadı. 63 ilde düzenlenen dev operasyonlarda 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 456 kişi de gözaltına alındı.

    Güvenlik güçlerimizin uyuşturucu tacirleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlara bir yenisi saha eklendi. İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

    63 ilde zehir tacirlerine büyük operasyon: 2 ton uyuşturucu ele geçirildi, 456 kişi gözaltında

     63  ilde düzenlenen dev operasyonlarda 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 456 kişi de gözaltına alındı.

    63 ilde zehir tacirlerine büyük operasyon: 2 ton uyuşturucu ele geçirildi, 456 kişi gözaltında

    Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    OperasyonUyuşturucu
    Haberler > Gündem > 63 ilde zehir tacirlerine büyük operasyon: 2 ton uyuşturucu ele geçirildi, 456 kişi gözaltında
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