5 ilde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

MANİSA SOMA'DA ORMAN YANGINI

Manisa'nın Soma ilçesiTurgutalp Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, saat 14.30 sıralarında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandığını ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.Özkan, yangının tehlikeli bir noktada ve rüzgarın şiddetli olduğu bir zamanda çıktığını belirterek, "Bu yangında, nem oranı düşük, sıcaklık fazla ve yerleşim birimlerine de yakın olunca tüm tehlike unsurları bir araya geldi. İnşallah personellerimizin azmiyle ve tüm ekipmanlarımızın doğru kullanımıyla yangını bir an önce sonlandırmak istiyoruz." dedi.

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN'DA ORMAN YANGINI

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Kırsal Kavşut Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 8 arazöz, 3 iş makinesi, 5 pikap ve 110 kara personeli sevk edildi.Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

MUĞLA MİLAS'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Türbe mevkisi Labranda Antik Kenti yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BOLU MUDURNU'DA ORMAN YANGINI

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın mevkideki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, araziden ormana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.26'da yapılan ihbar üzerine valilik koordinesinde orman, itfaiye, jandarma, sağlık, DSİ ve AFAD ekiplerinin ivedilikle bölgeye sevk edildiği belirtildi.Yangına 2 helikopter ve 60'tan fazla personelle müdahale edildiği bildirilen açıklamada, söndürme çalışmalarında arazözler, itfaiye, su ikmal ve ilk müdahale araçları ile su tankerleriyle müdahalenin sürdüğü kaydedildi.

HATAY YAYLADAĞ'DA ORMAN YANGINI

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.Arslanyazı Mahallesi Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.