Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de! 10 ülke, 2 temsilcilik için isimler belli oldu

Bazı ülkelerin büyükelçilik atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Fatma Seniha Nükhet Hotar da Akdeniz için Birlik(Aib) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilerek kendisine 'Büyükelçilik' unvanı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü ve 161 inci maddeleri gereğince, Fatma Seniha Nükhet Hotar Akdeniz için Birlik (AiB) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi ve kendisine Büyükelçilik unvanı verildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Cenk Uraz atandı.

Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Fatih ERKEKOĞLU ve İlker Murat AR atandı.

ATAMASI YAPILAN BÜYÜKELÇİLERİMİZ VE ÜLKELERİ

Tunus Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan,

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy,

Slovakya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Erkan Özoral,

Portekiz Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Haldun Koç,

Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Erdal Sabri ERGEN,

Dominik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Emriye Bağdagül ORMANCI,

Somali Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Alper AKTAŞ

Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Emrullah İŞLER,

Çad Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Amerika Genel Müdür Yardımcısı Cem UTKAN,

Gambiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcısı Fahri Türker OBA, atandı.

NÜKHET HOTAR KİMDİR?

Fatma Seniha Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1990'da doçent, 1998'de profesör oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.

Türkiye-AB İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği Başkan Yardımcısı, Yerel Gündem 21 Danışma Kurulu Üyesi ve Resmi Arabulucu oldu. Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda makalesi yayınlandı. 22.ve 23. Dönem İzmir Milletvekilliği görevinde bulundu.

22. Dönem'de AB Uyum Komisyonu Üyesi ve Başkanvekilliği, 23. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Üyesi olarak görev yaptı. 3 Kasım 2002 seçimleriyle beraber AK Parti’den siyasete atılan Hotar, 4 Olağan, 1 Olağanüstü Kongresinde Partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulunda Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Özellikle Yaşlı ve Engelli Politikalarının geliştirilmesine, Çevre Sağlığının Korunmasına, Beyin Göçünün tersine dönüşümünü sağlamak gibi Sosyal sorunların çözüm önerilerine yönelik birçok çalışma yürütmüştür. Dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımı, eğitimden, istihdama, istihdamdan sağlığa her alandaki mağduriyetlerini gidermeye yönelik projelerin hayata geçirilmesini sağlamıştır.

Ulusal ve Uluslararası düzeyde birçok programa ev sahipliği yapmış, katılım sağlamış ve partisinin Sosyal Politikalar alanında yaptığı çalışmaların duyurulmasını sağlamıştır. 1 çocuk annesi olan Hotar , iyi derecede İngilizce bilmektedir. AK Parti Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapan Hotar, bugün itibarıyla Akdeniz için Birlik (AiB) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi ve kendisine Büyükelçilik unvanı verildi.