5 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.
ARALARINDA BULDAN VE ŞIK DA VAR
Önder'in yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle: "TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan."
Gelen fezlekeler arasında DEM Parti Bitlis Milletvekili Olan'ın 3 dosyası bulunuyor.
KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı