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5 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
5 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM&#039;ye sevk edildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.

ARALARINDA BULDAN VE ŞIK DA VAR

Önder'in yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle: "TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan."

Gelen fezlekeler arasında DEM Parti Bitlis Milletvekili Olan'ın 3 dosyası bulunuyor.

KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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