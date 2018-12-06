Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerine hava harekatları düzenlendi. Harekatlar sonucu, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 8 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca harekatlarda, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar da imha edildi.
TSK açıkladı! 8 terörist etkisiz hale getirildi
06.12.2018 - 20:04 | Son Güncelleme: 06.12.2018 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'dan Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Etiketler : TSK,kuzey ırak,
592203 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/592203.aspx
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