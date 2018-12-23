Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail Başbakanı Netanyahu Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail’in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar” dedi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Twitter'dan paylaştığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almış, Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci olarak niteleyerek Türk ordusunun terör operasyonlarıyla ilgili suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.
Türkiye'den Netanyahu'ya çok sert cevap
23.12.2018 - 10:27 | Son Güncelleme: 23.12.2018 - 10:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hakikatleri haykırmasından rahatsız olduğunu, dikkatleri dağıtmaya çalıştığını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail Başbakanı Netanyahu Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail’in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar” dedi.
Etiketler : Türkiye,İSRAİL,Netanyahu,
594830 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594830.aspx
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