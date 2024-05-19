Çok insansı... Yapay zekâ çağ atlıyor

Her seferinde yapay zekânın insandan daha akıllı olacağını dile getiren Elon Musk’ın, OpenAI’ın CEO’su Sam Altman’ın sözleri gerçeğe dönüşüyor. OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4o ve Google’ın yeni yapay zekâ modelleri hem daha insansı hem de daha zeki. Yapay zekâ artık insan gibi gördüklerini yorumluyor, iletişimi başlatıp sohbet ediyor, kişilerin duygularını anlıyor, tehlikelere karşı uyarıyor.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Yapay zekâ ile insanın pabucu dama mı atılıyor? Hatırlarsınız X’in sahibi olan Elon Musk, gelecek iki yıl içerisinde yapay zekânın insanlardan daha akıllı olacağını söylemişti. ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’ın CEO’su Sam Altman da insandan daha zeki bir teknolojiye yatırımda sınır tanımadıklarını dile getirmişti.

Öyle görünüyor ki yapay zekâ insansı kabiliyetlere kavuşmuş durumda. Bilim kurgu filmlerindeki kişisel asistanlar gibi hareket eden yapay zekâ artık, metin işleme ve ses kabiliyeti sayesinde görüntüleri yorumluyor, kişilerin duygularını anlıyor ve onlarla iletişim kurabiliyor.

Bunun son örneğini OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT’nin yeni modeli GPT-4o ve Google’un yapay zekâsında görmek mümkün. GPT-4o, gerçek zamanlı olarak cevap veriyor ve aynı Siri gibi sesli asistan olarak çalışıyor. Ancak görünen o ki bu model Siri’den çok daha üstün çünkü sadece sesinize değil, kameranızdaki görüntülere de yorumlarda bulunabiliyor. GPT-4o’nun en büyük yeniliklerinden biri canlı konuşma özelliği. Bu modelde yapay zekâ konuşmayı metne dönüştürmek yerine doğrudan sesi dinleyebiliyor. OpenAI personeli ses asistanına hızlı hızlı nefes alarak yaklaştığında, nefes alma tekniklerini geliştirmek için tavsiyeler sunabiliyor. Hatta ona “sen bir elektrik süpürgesi değilsin, sakin ol” gibi bir uyarıda bile bulunuyor. Model, farklı ses tonları ve şarkı söyleme yeteneği de dâhil olmak üzere farklı sesler üretebiliyor.

Yeni ChatGPT’nin özelliklerinden biri de görüş yetenekleri. Kamera ve videoda gördüklerini açıklayabiliyor ve herhangi bir sorunu tespit edebiliyor. Böylece bir öğretmen gibi matematik problemleri çözüyor, 50 dilde simultane tercüme yapabiliyor. ChatGPT kameradan bir yüzü inceleyerek kişinin duygu durumunu anlayıp “iyi enerjinin sebebini paylaşmak ister misin?” diye sorabiliyor. GPT-4o’nın yetenekleri bununla da sınırlı değil. Çizimleri koda dönüştürüyor. Mesela siz kâğıda döktüğünüz bir tasarımı kodlayarak web sitesine dönüştürüyor.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARACAK

Google ise Project Astra ile OpenAI’a rakip görünüyor. Kamera aracılığıyla çalışan Project Astra, gecikme olmadan gerçek zamanlı ve doğal bir şekilde etkileşime giriyor. Gördüğü objeleri kolayca tanımlayan yapay zekâ, kamera üzerinden bulunduğunuz konumu anlayabilir, odada gözlüklerinizin yerini size söyleyebilir ve hatta gördüğü objelerle ilgili içerikler üretebilir. Project Astra, Google gözlükleriyle de kullanılabiliyor.

Bunlara ek olarak şirket, kişiselleştirilebilen GPT’ler benzeri Gems’i tanıttı. Gemini’ın Gems özelliği ile kendi özel öğretmeninizi, spor eğitmeninizi ya da aşçınızı tasarlamanız mümkün. Google’nın yapay zekâsı dolandırıcılık aramaları konusunda kullanıcıları ikaz edecek. Artık telefonunuz Gemini sayesinde sizi aramaların ortasında şüpheli bir şey tespit ederse uyarabilecek. Ayrıca kullanıcılar Google Veo ile yazıdan bir dakikadan uzun videolar oluşturabiliyor.

Ancak şunu da ekleyelim: Yapay zekâ belki fiziki yetenekler bakımından insanları geçecek ama hiçbir zaman “insan” olamayacak.